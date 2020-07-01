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ГМК 40 минут назад

Коронакризис: "ВСМПО-Ависма" перевела 50% сотрудников в режим неполной занятости

Причина — снижение объемов производства продукции по причине отсутствия заказов из-за мирового экономического кризиса, негативно отразившегося на авиационной отрасли

Компания "ВСМПО-Ависма". Фото: vpk.name Компания "ВСМПО-Ависма". Фото: vpk.name
Компания "ВСМПО-Ависма". Фото: vpk.name

Глобальный лидер на мировом высокотехнологичном рынке титановой продукции "ВСМПО-Ависма" перевел на режим неполной занятости 10 тысяч 278 сотрудников или около 50% от общего их количества.

Изменения коснулись более 80% подразделений этой российской компании, заявил директор департамента по труду и занятости Свердловской области Дмитрий Антонов, сообщает "МинПром".

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По его данным, также 30 работников находятся в простое, еще 27 — в неоплачиваемом отпуске, 407 человек трудятся на "удаленке".

Кроме того, с 1 августа на увольнение заявлены 4 сотрудника.

"Причина — снижение объемов производства продукции по причине отсутствия заказов из-за мирового экономического кризиса, негативно отразившегося на авиационной отрасли", — пояснил Антонов.

Ранее сообщалось, что возможность приостановки производственных процессов никогда не рассматривалась акционерами "ВСМПО-Ависма".

По заявлению акционеров, предприятия работают и продолжат работать в привычном режиме.

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Как сообщалось, российское "ВСМПО-Ависма" через эстонские компании продает в Украину титановую губку с последующим реэкспортом в США, в обход украинских и американских санкций. Из-за этого российская титановая продукция на мировых рынках вытесняет украинского производителя.

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