IT и Телеком 30 минут назад

Компания Google запретит рекламу шпионских программ и технологий

Больше нельзя будет рекламировать в Google товары и услуги, предназначенные для слежения или наблюдение за другим человеком или его деятельностью

Google. Фото: cryptoconsulting.info Google. Фото: cryptoconsulting.info
Google. Фото: cryptoconsulting.info

Американская интернет-компания Google объявила, что запретит рекламировать товары и услуги, предназначенные для слежения или наблюдения за другим человеком.

Об этом сообщает Центр правил рекламы Google.

Кратко и по делу в Telegram

"В августе 2020 года будут обновлены правила по содействию неблаговидного поведения в Google Ads. Мы добавим ограничения по рекламе шпионских программ и технологий для наблюдения, а именно запретим рекламировать товары и услуги, предназначенные для слежения или наблюдение за другим человеком или его деятельностью (без разрешения такого лица)", — говорится в сообщении.

Указано, что эти правила будут применяться во всех странах мира.

"С 11 августа 2020 года мы тщательно будем следить за их соблюдением", — заверили в компании.

В то же время отмечается, что это правило не распространяется на услуги частных детективных агентств, а также на товары и услуги, с помощью которых родители могут отслеживать местонахождение детей.

При этом к рекламе, запрещенной Google, входят программы для отслеживания сообщений, звонков и GPS, а также все, что обычно рекламируется с целью преследования кого-либо без их согласия. Это включает не только программное обеспечение, но и устройства, такие как камеры и диктофоны, которые открыто обозначены как шпионские.

Как известно, сталкинговое программное обеспечение на смартфонах и компьютерах используется для скрытого слежения за человеком. Оно может отслеживать локацию, записывать телефонные звонки и текстовые сообщения, воровать пароли к аккаунтам в соцсетях, выявлять контакты и фотографии.

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Google уже не разрешает приложения сталкингового направления в Play Store и удаляет их, когда они появляются.

Ранее организация Amnesty International Ukraine предложила отмечать День противодействия сталкингу 14 мая. Во многих странах действия, характеризующиеся как сталкинг, криминализированы.

Напомним, генеральный директор и соучредитель Reddit Стив Хаффман назвал TikTok "паразитическим" из-за опасений по поводу конфиденциальности.

Выступая на конференции Social 2030, Хаффман отметил, что практика TikTok по сбору цифровых отпечатков устройств и прочей персональной информации вызывает особую озабоченность.

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