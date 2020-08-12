Украинская IT-компания вошла в топ самых быстрорастущих компаний США по версии Inc.

Американский деловой журнал Inc. опубликовал ежегодный рейтинг "5000 самых быстрорастущих компаний США" — в него вошла и одна украинская компания, а также две международные с офисами в Украине. Об этом рассказали в пресс-службе одной из попавших в топ компаний Innovecs.

В отборе издания принимают участие частные компании всех отраслей бизнеса с присутствием в США и минимальным уровенем прибыли в 2019 году в 2 млн долларов.

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Эксперты анализируют темпы роста доходов и отбирают те, которые развиваются наиболее динамично. Место в этом топе воспринимается в мире как знак отличия предпринимательского успеха.

Среди украинских предприятий и тех, кто имеет присутствие в Украине, в рейтинг попали IT-компании Altexsoft, Innovecs и AMC Bridge.

Украинская компания Altexsoft заняла 2050 место с ростом прибыли на 206% за последние три года — бизнес специализируется на разработке программного обеспечения и консалтинга в сфере Travel. Офисы компании находятся в Харькове, Львове и Кременчуге, а также в Сан-Диего, Атланте и Гонконге.

Международной компании по разработке ПО Innovecs присвоили 1992 место с ростом прибыли на 212%. Компания занимается разработкой программных решений для B2B с акцентом на программной инженерии, но имеет опыт и в разработке в сферах логистики, розничной торговли, е-коммерции, медицины, рекламы и игр.

Согласно рейтинга DOU, компания занимает 26 место среди топ-50 IT-компаний Украины — помимо офисов в США, Великобритании и Израиле, компания имеет центры в Киеве и Николаеве.

В топ Inc. попала и IT-компания AMC Bridge — она заняла 3317 место с ростом прибыли на 113%. Кмпания предоставляет услуги по разработке программного обеспечения для систем автоматизированного проектирования, конструирования и производства. Ее главный офис находится в США, в Украине же функционируют центры разработки в Днепре, Хмельницком, Львове, Сумах и Черновцах.