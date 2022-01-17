Компания LG отчиталась о рекордных объемах продаж и прибыли

Компания LG Electronics Inc. (LG) в четвертом квартале 2021 года получила выручку в размере 21 трлн вон ($16,779 млрд), что на 20,7% больше, чем в том же квартале 2020 года, а объем продаж впервые в истории компании превысил 20 трлн вон ($17,620 млрд).

В то же время в компании ожидают, что операционная прибыль в размере 681,6 млрд южнокорейских вон ($571,917 млн) в четвертом квартале будет на 21% ниже, чем в четвертом квартале 2020 года.

"Годовой доход LG впервые в своей истории превысил 70 трлн вон ($58,735 млрд) и составил 74,7 трлн вон ($62,679 млрд) в 2021 году, что на 28,7% больше, чем в 2020 году. Годовая операционная прибыль в размере 3,9 трлн вон ($3,272 млрд) практически не изменилась по сравнению с предыдущим годом", — резюмировали в компании.

Уточняем, что эти цифры являются предварительной консолидированной прибылью к окончательным результатам LG Electronics, включая чистую прибыль.

Предыдущие цифры основаны на международном стандарте финансовой отчетности K-IFRS.

"Подробная информация о результатах каждого подразделения компании будет официально объявлена ​​позже в этом месяце", — уточнили в LG.

Ранее LG также была известна как производитель мобильных устройств, но в апреле 2021 года в компании решили отказаться от производства смартфонов. Однако телефоны LG по-прежнему доступны для продажи.

Основные технологии, разработанные в течение двух десятилетий мобильного бизнеса LG, также будут сохранены и применены к существующим и будущим продуктам.

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