Кто продает газ Украине: компания "Газкомтрейд" вошла в топ-5 газовых импортеров страны

Согласно данным издания "Бизнес Цензор", в первой половине 2020 года 70% всего поставленного газа в Украину из Европы импортировали 5 крупнейших частных компаний.

В течении шести месяцев частная украинская компания "Газкомтрейд" импортировала 263 млн куб м газа и вошла в топ-5 самых больших газовых импортеров Украины.

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"В течение января-июня импортный газ из Европы, который прошел через таможню, получали примерно 40 компаний. Без учета объема НАК "Нафтогаза", они купили у европейцев 3,2 млрд куб м газа. Таким образом, частные импортеры обогнали государственную компанию по объемам поставок газа по реверсу. Компания "Газкомтрейд" импортировала 263 млн куб м газа", — говориться в публикации.

Известно, что в январе-феврале импортеры газа из ЕС в Украину провели через таможню 3,74 млрд куб м газа. В это число входит газ, который был поставлен, но не растаможен еще в 2019 году, а также топливо, поставленное в 2020 году и сразу растаможенное.

В целом импортный газ в январе-июне через украинскую таможню провело более 30 международных трейдеров.

Напомним, что по итогу 7 месяцев 2020 года импорт газа в Украину вырос на 21%.