Импорт газа в Украину с начала 2020 года вырос на 21%

Оператор ГТС Украины за январь-июль 2020 года протранспортировал 9,2 млрд кубометров газа из Европы в Украину по заказу своих клиентов, что на 21% или на 1,6 млрд кубометров больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Об этом сообщает пресс-служба ОГТСУ.

В частности, за 7 месяцев 2020 года импорт из Словакии составил 5,4 млрд кубометров (+16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), из Венгрии — 2,7 млрд кубометров (+26%), из Польши — 1,1 млрд кубометров (+33%).

В свою очередь, виртуальным реверсом (backhaul), который впервые стал доступен с началом 2020 года, импортировано 28%, или 2,6 млрд кубометров газа: из России — 0,2 млрд кубометров, из Венгрии — 1,7 млрд кубометров, из Польши — 0,7 млрд кубометров.

По оперативным данным ОГТСУ, в июле 2020 года в Украину было импортировано 2,1 млрд кубометров природного газа, что на 9% (или 183 млн кубометров) больше импортных объемов июля 2019 года. Вместе с тем это на 18% (или 320 млн кубометров) больше, чем в июне 2020 года.

Более того, с начала августа суточные объемы транспортировки газа из европейских стран в Украину резко выросли еще на 55% и достигли нового исторического рекорда по этому направлению — 107 млн ​​кубометров.

Генеральный директор ОГТСУ Сергей Макогон отметил, что команда ОГТСУ приложила большие усилия к внедрению новых услуг и возможностей использования мощностей украинской ГТС.

"Именно услуга shorthaul и режим хранения газа в "таможенном складе" заинтересовали трейдеров и привлекли новых импортеров, и главное, это дало результат — Украина достигла рекордных объемов как импорта из ЕС, так и накопления газа в подземных хранилищах", — сказал он.

По его мнению, теперь подтверждено на практике, что так называемые "европейские правила рынка газа" при правильном внедрении приносят реальную выгоду государству и стимулируют развитие внутреннего рынка.

"Роль Оператора ГТС в этом является ключевой, поэтому мы планируем и в дальнейшем совершенствовать и создавать новые возможности на всех межгосударственных точках соединения ГТС Украины для полной интеграции с европейскими рынками", — заявил Макогон.

При этом подчеркивается, что такое повышение импорта связано со значительным ростом спроса со стороны европейских компаний на хранение газа в украинских хранилищах в режиме "таможенный склад".

Из-за заполненности европейских хранилищ и привлекательных тарифов, в этом году Украина бьет рекорды по закачке газа в подземные хранилища (ПХГ) и делает важный шаг к становлению как европейского газового хаба.

Известно, что с начала года в ПХГ для хранения в режиме "таможенный склад" были направлены 5,4 млрд кубометров импортируемых объемов. Из них 54% или 2,9 млрд кубометров поступили в режиме shorthaul.

Как отмечается, всего за период января-июля 2020 года транспортировки газа из ЕС в Украину заказывали 69 трейдеров, из них 44 украинские компании и 25 иностранных компаний. А услугами shorthaul и "таможенный склад" воспользовались 52 заказчика: 24 резидента и 28 нерезидентов.

Подчеркивается, что на сегодняшний день голубое топливо поступает в Украину исключительно из стран Европейского Союза: газ из России не импортируется с ноября 2015 года.

Напомним, 22 июля на заседании правительства премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина накопила достаточно угля и газа для комфортного прохождения отопительного сезона.