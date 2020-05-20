Культурная сфера Украины, включая кинотеатры, заработает с 1 июля — Минкульт

Кабинет министров предварительной датой возобновления работы всей культурной сферы, включительно с кинотеатрами и концертами, рассматривает 1 июля.

Об этом сообщила временная исполняющая обязанности министра культуры и информационной политики Светлана Фоменко в комментарии hromadske.

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"В целом, мы рассчитывали, что с 1 июля будут сняты ограничения (на работу культурных учреждений), но эти наши расчеты и горизонт планирования полностью зависит от той эпидемиологической ситуации, которая есть в государстве", — рассказала Фоменко.

По ее словам, точная дата пока не фиксированная и будет зависеть от показателей заболеваемости коронавирусом в Украине. Так, нормальная работа культурных институтов может начаться только в случае снятия полных ограничений на проведение массовых мероприятий.

"Если, например, фестиваль еще можно рассматривать возможность под небом проводить, то, что касается герметичных помещений, таких как театры, кинотеатры, филармонии, то надо быть очень осторожным, так как в первую очередь надо думать о здоровье граждан", — отметила Фоменко.

Помимо этого, врио министра добавила, что в правительстве рассматривают возможность сначала открыть кинотеатры с ограничением в 30% заполненных мест в зале.

"Если говорить об этапах выхода из карантина, то и в кинотеатрах, и в других концертных залах любой формы собственности, в первую очередь, должны быть соблюдены те требования, которые утверждены Минздравом, и диктуют своими протоколами медики. То есть на первом этапе это возможно заполнение на 30%", — заявила она.

Однако руководитель Минкульта уточнила, что имеет информацию от представителей отрасли культуры, что такая заполненность увеличит расходы на содержание и продолжения деятельности, но не принесет желаемой прибыли.

Напомним,12 мая возле Арки Дружбы Народов и еще в 11 локациях Киева в небо направили пучки света. Подобное зрелище, хоть и менее масштабное, можно было наблюдать во многих городах Украины. Все это в рамках акции под названием "Стоп культурный карантин".