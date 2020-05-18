Квартальная прибыль крупнейшего украинского производителя яиц упала в четыре раза

По итогам января — марта 2020 года компания "Овостар Юнион" получила $1,173 млн чистой прибыли, что в 3,8 раз ниже показателя первого квартала минувшего года.

Об этом говорится в отчете компании на Варшавской фондовой бирже, сообщает AgroPortal.

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За этот период выручка сократилась на 25% — до $23,4 млн.

При этом, валовая прибыль сократилась в 2,2 раза и составила $3,6 млн, операционная — в 4,4 раза, до $1,04 млн.

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"Овостар Юнион" входит в тройку лидеров по производству куриных яиц в Украине.

В 2011 году группа провела IPO на Варшавской фондовой бирже.

Как сообщалось ранее, в 2018 году агропромышленная группа компаний "Овостар Юнион" сократила чистую прибыль на 23,6% по сравнению с 2017 годом — до $17,5 млн.

Напомним, "Овостар Юнион" по итогам 2019 года произвела 1 587 млн штук яиц, что на 2,3% ниже показателя минувшего года (1 625 млн штук).

Кроме того, объем продаж компании за отчетный период снизился на 17% и составил 1147 млн яиц. Объем экспорта сократился на 10,5% и составил 525 млн шт. или 46% от общего объема реализации.