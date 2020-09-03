"Медиа Группа Украина" запустит еще два зарубежных корпункта и экономические программы

"Медиа Группа Украина", имеющая три мобильных корпункта за рубежом: в Европе, США и России, планирует открыть еще, как минимум, два корпункта за рубежом. Об этом Дмитрий Белянский, член наблюдательного совета "Медиа Группа Украина", отвечающий за развитие новостного направления, сказал в интервью "Интерфакс-Украина".

В то же время в Украине создавать сеть региональных телеканалов не планируют. "Не вижу здесь добавленной стоимости", — заявил топ-менеджер.

По словам Дмитрия Белянского, медиагруппа, прежде всего, заинтересована в построении монобрендовой модели. Он привел такой пример работы в этом направлении: сейчас на телеканале "Украина 24" делают проекты, посвященные регионам, но в эфир телеканала могут взять материал днепропетровского "34" канала, а продукцию "Украина 24" включить в эфир телеканала "Украина".

Сейчас на телеканале "Украина 24" готовятся запустить несколько экономических проектов. "Эта тематика для нас очень важна", — подчеркнул Дмитрий Белянский.

Он заметил, что аудитория любых новостных телеканалов состоит из таких категорий: люди зрелого возраста (50+ лет), VIP-персоны ("аудитория влияния") и оставшееся большинство. "И это люди, которые должны тебя включить, заинтересоваться твоими передачами. И это — зона роста. Мы нащупали, как правильно работать с этой аудиторией, и планируем двигаться в этом направлении — экономика, спорт и другие темы", — рассказал топ-менеджер.

По его словам, стать лидером рынка информационных каналов — это промежуточная цель для медиагруппы, а основная — вырасти до общенационального информационного канала.

Сейчас ведется работа над запуском линейки политических ток-шоу на канале "Україна 24". По средам в 21:00 будет выходить "Ток-шоу N1" с Василием Головановым, и по четвергам в 21:00 "Народ против" с Наташей Влащенко.

И так как медиагруппа заинтересована, чтобы проект "Украина 24" существовал и как телевизионный, и как диджитал, то готовится к запуску собственный сайт "Украина 24".

"Медиа Группа Украина" объединяет национальный эфирный телеканал "Украина"; общенациональный информационный телеканал "Украина 24"; развлекательный молодежный телеканал "НЛО TV"; тематический телеканал "Индиго TV"; тематические каналы "Футбол 1" / "Футбол 2"; региональные телеканалы "Донбасс", "34 телеканал", "Сигма"; оператора спутникового телевидения Xtra TV; международные каналы Ukraine 1 / Ukriane 2, NLO TV 1 / NLO TV 2; продакшн-компании "Теле Про", "Допоможемо ТВ"; медиаагентство полного цикла "Медиа Партнерство Баинг"; мультимедийную платформу "Сегодня" — теленовости "Сегодня" и сайт segodnya.ua; кроссплатформенный проект Vogue UA.

Собственником медиахолдинга является группа "Систем Кэпитал Менеджмент" Рината Ахметова.