Гендиректор 1+1 рассказал, почему раскодировать ТВ-сигнал будет невозможно

Генеральный директор 1+1 media Ярослав Пахольчук объяснил, почему в Украине не стоит ждать раскодирования спутникового сигнала. По его словам, это, в том числе, технически невозможно.

Об этом он заявил во время пресс-бранча в среду, 2 сентября.

"Это невозможно в силу многих причин и факторов, которые делают это технически невозможным. У каждого канала на спутнике были свои координаты. Они сменились. Есть конкретный формат данных. Нынешний список сжатия данных и их передачи на порядок прогрессивней и эффективней. Для примера, раньше на спутнике мы могли передавать 12 каналов, а сегодня на той же емкости — 21 канал. Это позволило запустить HD-версии каналов", — отметил он.

Другая ключевая причина, по словам Пахольчука, — территория, которую покрывает спутник, гораздо больше, чем территория Украины. "И когда 1+1 показывает, скажем, шоу "Голос Украины", то мы покупает права только на Украину. И соседи, у которых идет похожее шоу, категорично против. Потому что мы забираем их рейтинги. Это вынужденная мера, чтобы защищать свои права", — подчеркнул он.

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Напомним, что украинские телеканалы с 28 января перешли на кодированный сигнал. Ранее полное кодирование обещали с 20 января этого года, но затем его пришлось перенести. Причина — два действующих спутниковых оператора получили так много обращений на подключение ТВ-услуг, что не успевали обработать все заявки до заявленного срока.

Кодирование коснулось каналов крупнейших медиагрупп Украины: "1+1 медиа", StarLightMedia, "Интер медиа групп" и "Медиа Группа Украина".