Миграция зрителя: в Украине Pay TV съедает кабельное — прирост до конца года составит 13%

Украинский рынок Pay TV увеличился за год на 600 тысяч платных абонентов или 13%— с 4,6 млн до 5,2 млн.

Об этом свидетельствует оценка последствий кодирования спутника для телевизионного рынка, которую на пресс-бранче представил генеральный продюсер 1+1 media Ярослав Пахольчук.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Наибольший прирост отмечает у DTH (формат платного спутникового телевидения) — 300% или рост со 100 тысяч абонентов до 400 тысяч. Сегмент OTT (метод предоставления видеоуслуг через Интернет, когда видеосигнал от провайдера контента передается на устройство пользователя (приставку, компьютер или мобильный телефон) вырос 67% — 0,9 млн абонентов до 1,5 млн (такой показатель прогнозируется к концу 2020 года). По словам Пахольчука этот сегмент показывает перманентный рост из месяца в месяц. Он отмечается, что подобная динамика будет наблюдаться минимум следуюшие два года, поскольку ОТТ "съедает" кабельное телевидение. Последнее, согласно представленной оценке, потеряло 8% сократившись с 3,6 млн абонентов до 3,3 млн.

"Мы оцениваем, что нынешний уровень 5,2 млн абонентов это будет приблизтельно тот уровень, которого в пике достигла Украина. Еще 100-150 тысяч прироста абонентов будет у DTH. И трендом следующих двух лет будет миграция с кабеля в OTT и IPTV. Уже в конце 2022 года ОТТ опередит кабель", — отметил он.

Однако наибольшее падение показал сегмент открытого спутника — минус 45% (с 4,4 млн до 2,4 млн). И это все равно больше на 1,2 млн, чем изначально прогнозировалось.

"Что случилось с кодированием? Еще до COVID-19 случился ряд мер, которые безусловно начали влиять на переход и миграцию с бесплатного спутника. Так, 25 февраля было обращение народных депутатов, чтобы ввести мораторий на кодирование. До этого подключали 12-15 тыс абонентов в день, а после заявления обвалилось до 2-3 тысяч", — заявил гендиректор 1+1 media.

Это стало первым фактором. Вторым оказался консенсус между президентом Украины Владимиром Зеленским и четырьмя крупнейшими в стране медиагруппами обеспечить до 16 марта запуск незакодированных спутниковых версий главных украинских телеканалов. Наконец, третьим фактором стал карантин.

Читайте также: Стриминговые войны: сможет ли Украина достойно ответить

Напомним, что украинские телеканалы с 28 января перешли на кодированный сигнал. Ранее полное кодирование обещали с 20 января этого года, но затем его пришлось перенести. Причина — два действующих спутниковых оператора получили так много обращений на подключение ТВ-услуг, что не успевали обработать все заявки до заявленного срока.