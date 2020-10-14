IT и Телеком 1 час назад

Мессенджер от Цукерберга получил новый логотип

Визуально логотип по цветовой гамме будет напоминать значок Instagram

Марк Цукерберг. Фото: Getty Images Марк Цукерберг. Фото: Getty Images
Марк Цукерберг. Фото: Getty Images

Руководство компании Facebook приняло решение обновить логотип приложения Messenger, а также добавить ряд новых функций.

Как сообщает The Verge, визуально логотип по цветовой гамме будет напоминать значок Instagram.

Кратко и по делу в Telegram

В частности, вместо вместо сплошного синего цвета в логотипе используется градиент от синего к розовому, который напоминает по стилю значок Instagram.

"Визуальное обновление призвано отметить нашу дальнейшую эволюцию от простого способа сообщения друзьям в Facebook. Наш новый логотип отражает сдвиг в будущее обмена сообщениями, более динамичный, увлекательный и интегрированный способ оставаться на связи с близкими людьми", — написал в своем блоге вице-президент направления Messenger Стэн Чудновски.

Новые темы чатов мессенджера предоставляют более широкие возможности настройки с учётом предпочтений пользователя. Вы также сможете реагировать на сообщения с помощью различных смайликов вместо стандартного набора, предлагаемого сейчас.

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Селфи-стикеры позволяют пользователям добавлять значки к своим изображениям, а в режиме исчезновения чатsудаляются. Такие же функции пользователи Instagram получили в последнем обновлении сервиса.

Напомним, в апреле компания Facebook добавила в свой Messenger новые функции.

В частности, улучшила прямую трансляцию и добавила возможность создавать групповые видеозвонки для 50 человек.

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