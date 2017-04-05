Методичка для разговора с вахтером: кто получит бесплатные лекарства

Уже не первый год и не одно правительство обещают украинцам ввести систему реимбурсации — возмещения стоимости лекарств. Первые заявления о том, что лекарства для людей, страдающих хроническими заболеваниями, должны быть доступными и выдаваться сразу в аптеках бесплатно, появились еще в 2012 году. На тот момент Раиса Богатырева, возглавляющая Минздрав, заявляла о начале реимбурсации для людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. И по сложившийся в Украине традиции запустила пилот программы в Винницкой области. На этом внедрение реимбурсации приостановилось.

Следующая попытка принадлежала Александру Квиташвили — в тот раз заговорили о компенсации стоимости инсулинов для людей, страдающих диабетом. Как и полагается, был запущен пилотный проект. Дальнейшего развития программа так и не получила.

Несмотря на неудачный опыт своих предшественников, нынешний руководитель Минздрава Ульяна Супрун запускает программу реимбурсации под названием "Доступные лекарства". Отметим, что на этот раз без пилотных проектов — а сразу по всей Украине.

Уже не первый день в СМИ активно обсуждается тема реимбурсации, идут дискуссии о том, заработает ли программа в Украине, все пытаются понять, станут ли лекарства дешевле. Вот и вахтер вашего подъезда уже сломала голову над тем, что это за программа такая. А вы, как на зло, попали под горячую руку Клавдии Ивановны и разговора на интересующую ее тему не избежать.

Вахтер: А вы слышали, что Минздрав придумал какую-то новую систему выдачи препаратов. Теперь лекарства будут бесплатно в аптеках раздавать?

Вы: Действительно, Минздрав запускает программу реимбурсации, возмещения стоимости лекарств, под названием "Доступные лекарства". Сама система совсем не новая и Минздрав ее не придумывал самостоятельно. Похожая система работает во многих европейских странах. В частности, в Польше, Чехии, Венгрии, Латвии и Словакии.

Да, аптеки будут выдавать лекарства бесплатно или с доплатой людям, которые страдают следующими заболеваниями: сердечно-сосудистыми, диабетом II типа или бронхиальной астмой.

Вахтер: А как получить лекарства?

Вы: Система реимбурсации в Украине будет работать следующим образом.

Если вы страдаете одним из перечисленных заболеваний, то обратитесь к своему врачу за специальным рецептом (образец рецепта).

После того как врач выпишет вам рецепт на международное непатентованное название (МНН) действующего вещества, обратитесь в аптеку, на которой будет знак программы "Доступные лекарства".

В аптеке вам предложат ряд лекарств, которые будут содержать необходимое действующее вещество. Какое именно использовать, выбирать вам. Самое дешевое из них будет полностью оплачивать государство — то есть вы получите это лекарство абсолютно бесплатно. За более дорогие лекарства вам придется доплатить разницу.

Вахтер: А что такое МНН действующего вещества и почему врачи будут выписывать его, а не конкретное лекарство?

Вы: Действующее вещество — это то вещество, которое оказывает на организм лечебное действие. Все действующие вещества имеют международное непатентованное название, именно его вам будет выписывать врач.

Это делается для эффективного использования бюджетных денег. В случае если врач будет сам определять лекарство, существует риск, что он выберет слишком дорогое лекарство и вы автоматически лишитесь права на бесплатные лекарства. В аптеке пациент может решить сам — получить дешевый препарат бесплатно или другую торговую марку, доплатив определенную сумму.

Вахтер: Так какие именно лекарства я смогу получить бесплатно?

Вы: Минздрав уже подготовил список МНН действующих веществ и даже самих лекарств.

Вахтер: Где получать лекарства?

Вы: Пока четкого списка аптек нет. Но в Минздраве обещают, что скоро они опубликуют его у себя на сайте. Так что пока внимательно смотрите на входные двери аптеки — если на ней есть наклейка "Доступные лекарства", то там их можно получить бесплатно.

Вахтер: А я слышала, что цены на лекарства снизятся. Это так?

Вы: Цену лекарственных средства, которые вошли в программу реимбурсации, государство будет регулировать. Несомненно, это приведет к снижению цен, ведь ни для кого не секрет, что очень часто цены на одни и те же лекарства в Украине значительно выше, чем в соседних странах. По подсчетам правительства стоимость лекарств упадет на 20-50%.

Цена на лекарство формируется так: Минздрав проанализировал цены на указанные лекарства в списке в 5 соседних странах (Польше, Чехии, Словакии, Латвии и Венгрии). На основе средней цены за суточную дозу лекарственного средства в этих 5 странах Минздрав установил предельную цену на лекарственное средство, которое будет компенсировать государство.

Например, Министерство здравоохранения сравнило все цены на препараты с действующим веществом Эналаприл в Польше, Словакии, Латвии, Венгрии и Чехии. Медианная цена за дозу там составляла ХХ грн. Это означает, что правительство будет компенсировать полную или частичную стоимость препарата, цена за определенную дозу которого не превышает ХХ грн + 10% оптово-снабженческой надбавки + 15% торговых надбавок (то, что зарабатывает аптека) + 7% НДС = УУ грн за дозу.

Вахтер: А лекарств на всех хватит?

Вы: По последним данным, 35 производителей лекарств подтвердили, что они готовы предоставлять указанные лекарства в нужных объемах. Из них 15 — это производители из Евросоюза, еще 18 — из Украины. Еще несколько компаний из Израиля и Индии.

Вахтер: Во сколько обойдется государству программа?

Вы: Всего на программу из бюджет заложено 500 млн грн.