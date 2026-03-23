“Ми докорінно змінюємо роль трейдера”, – Володимир Славінський про цифрову екосистему “Нібулону” та глобальну експансію

Один із найбільших агроекспортерів України “Нібулон” ефективно долає виклики сьогодення та трансформує традиційний трейдинг у цифрову платформу. В інтерв’ю для Delo.ua директор з торгівлі компанії Володимир Славінський розкриває внутрішню кухню бізнесу: від створення International Desk для розширення географії бізнесу та мінімізації ризиків до впровадження “цифрових двійників” елеваторів. Крім того, у розмові Володимир розповідає про те, як технології допомагають утримувати 8% експортного ринку, чому “План Б” мусить бути частиною кожної логістичної ланки та як модель “справжнього партнерства” допомагає тисячам українських фермерів виходити на глобальну арену попри всі бар'єри воєнної реальності.

У “Нібулоні” повідомляли про оновлення комерційної моделі, зокрема про створення International Desk. Розкажіть, будь ласка, як ці зміни та нова стратегія трейдингу допомагають компанії диверсифікувати присутність на світових ринках та утримувати ініціативу в наш час?

– Створення International Desk базується на нашому багаторічному досвіді роботи на зовнішніх ринках як надійного постачальника аграрної сировини. Ми маємо широку мережу контактів та велику кількість партнерів. До певного етапу історичного розвитку компанії ми розвивали цю діяльність за рахунок підвищення ефективності поставок саме української продукції, інвестуючи в логістику та інфраструктуру, нарощуючи обсяги експорту саме з України.

Враховуючи ті обставини, які склалися після початку повномасштабного вторгнення – окупацію українських територій, що загалом знизило експортний потенціал України, та втрату компанією низки об’єктів, а також можливості перевозити зерно річковим флотом, – ми не могли не перейти від стабілізації до пошуку нових варіантів та шляхів розвитку.

Зрозуміло, що сьогодні треба змінити бізнес-модель та піти ефективнішим шляхом. Співпраця та розширення можливостей для українського фермера завжди залишатимуться в фокусі нашої уваги, але для того, щоб бути краще представленими на зовнішніх ринках, зокрема ринках збуту у більших обсягах та ширше, ми пішли шляхом організації міжнародного торговельного підрозділу. Експертиза, знання та вміння цих фахівців доповнять досвід, що вже є в компанії “Нібулон”.

Ми працюватимемо не лише з українською продукцією, а й з товарами з інших країн походження. Це дозволить нам урівноважити ризики, підстрахувати себе та зробити нашу роль як постачальника на зовнішніх ринках більш гнучкою, привабливою та швидкою у прийнятті рішень. Ми вважаємо це логічним кроком, який дозволить компанії диверсифікуватися та отримати нову сторону як міжнародного трейдера, що займається постачанням аграрної сировини глобально.

Компанія декларує перехід від моделі закупівельника до справжнього партнера для агровиробника. Що це означає на практиці для тих фермерів, які вже працюють за цією моделлю, та як такий підхід впливає на довгострокову лояльність та спільний доступ до міжнародної торгівлі?

– “Нібулон” завжди фокусувався на співпраці з агровиробниками, аби вони могли отримати вигоду від нашої інфраструктури. Це важливо для малих та середніх господарств, яким складно самим генерувати доходи та акумулювати фінансовий ресурс для інвестицій.

Їхня робота налаштована на сезонність, тож ми були їм корисними, надаючи гнучкість та різні інструменти для реалізації продукції. Раніше це було зосереджено навколо комерційних відносин та умов постачання нам продукції для подальшого експорту.

Сьогодні ми бачимо потенціал у тому, щоб ділитися з українським агровиробником своїм внутрішнім досвідом, який ми постійно модернізуємо. Адже “Нібулон” – це вертикально інтегрована компанія: ми не лише логісти та трейдери, але й самі є агровиробниками та суттєво вкладаємося в цю сферу. Побачивши необхідність змінюватися зсередини, ми вирішили поділитися напрацюваннями з партнерами. Тому, вирішуючи цілий ряд задач по підвищенню ефективності агровиробництва, компанія поширюватиме цей досвід для інших.

Це стосується, наприклад, проведення R&D з пошуку альтернативних культур для рослинництва, насамперед на півдні України, де відбуваються найбільші кліматичні зміни. Вже два-три роки поспіль ми спостерігаємо суттєві недобори врожаю ранньої групи у Миколаївській, Херсонській, Кіровоградській та Одеській областях. Це стосується пшениці, а ще більше – ячменю та соняшнику. Ми допомагаємо фермерам знайти відповіді та готові рішення для боротьби з цими проблемами.

Із іншого боку, в агровиробників є чимало питань щодо операційних процесів забезпечення насінням, добривами, засобами захисту тощо. Тут ми також корисні завдяки нашій експертизі в знанні ринків та логістичних можливостях.

Проблеми з експортом стали особливо гострими під час повномасштабного вторгнення: і в 2022 році, коли експорт фактично зупинився, і пізніше через збої в роботі “зернового коридору”. Навіть у поточному сезоні, у грудні-січні через обстріли портової інфраструктури були тривалі зупинки та зниження темпів відвантажень.

Це помітно в новинах, але не всі розуміють, що паралельно виникають проблеми і з імпортом необхідних матеріалів – добрив, засобів захисту. Все це впливає на дохідність фермерів.

Тут ми, як компанія з величезним досвідом, допомагаємо партнерам, формуючи відповідну політику та інструментарій.

Одним із показових кейсів діджиталізації став застосунок Nibulon App. Який реальний бізнес-ефект мало його впровадження?

– Nibulon App – один з інструментів, через який ми взаємодіємо з партнерами. Ми намагаємося перетворити цей кризовий період на вікно для можливостей та трансформацій, зокрема у комунікації.

Ми запустили власний застосунок, який максимально скорочує відстань між людиною, що потребує рішення, та особою, що його ухвалює. Ми усунули зайві ланки ручного управління та класичні способи комунікації на кшталт нескінченних дзвінків, електронної пошти чи месенджерів. ІТ-підрозділ “Нібулону” спільно з комерційним департаментом створив цей продукт власними силами.

Застосунок відповідає нашій концепції багатоканальної платформи, яка з’єднує українського виробника зі світовим споживачем та забезпечує його діяльність ресурсами з міжнародних ринків. Ця концепція зокрема гарно реалізується завдяки цифровій платформі, що дозволяє швидко впроваджувати нові функції та підлаштовуватися під обставини.

Наприклад, у перші місяці війни люди вимушено переміщувалися, опинялися в різних часових зонах та не могли бути на зв’язку. Це шкодило ефективності бізнес-процесів, тому пошук рішення автоматизації взаємодії був надзвичайно актуальним.

І ми знайшли таке рішення. Сьогодні у Nibulon App понад 1200 користувачів при загальній кількості партнерів понад 3 500. Як для першого року роботи із доволі консервативним сегментом, – це значне охоплення.

Ми динамічно реагуємо на виклики і додаємо нові елементи до сезону збору врожаю 2026 року. Адже у пікові періоди швидкість прийняття рішень визначає прибутковість усього сезону.

Я оцінюю цей досвід як вдалий. Оцінка рівня задоволеності партнерів (NPS) становить 70%, що є дуже добрим результатом. Це підтверджує, що ми виправдовуємо очікування партнерів у взаємодії з “Нібулоном”.

“Нібулон” впровадив цифрових двійників для елеваторних комплексів на базі IT-Enterprise. Як оцифрування фізичної інфраструктури та автоматизація обліку допомагають мінімізувати втрати зерна, підвищувати прозорість операцій та безпосередньо впливати на рентабельність бізнесу?

– Ми почали цей процес давно. Повномасштабне вторгнення лише його прискорило, бо він дозволяє вирішувати цілу низку важливих завдань. Основна мета – боротьба з невизначеністю. Будь-який бізнес прагне мінімізувати ризики наслідків своїх рішень. Є два види невизначеності: зовнішня та внутрішня. Зовнішня зараз мало піддається контролю, бо базується на факторах, що від нас не залежать. Тому фокус – на подоланні внутрішньої невизначеності через оперативність збору та аналізу інформації.

Цифровізація робить актуальну інформацію доступною практично миттєво. Це фундамент для покращення процесів. Без оцифрування приймання, зберігання та відвантаження товару ми не могли б навіть говорити про мобільний додаток.

Система управління діяльністю підприємства дозволяє впроваджувати цифровізацію на всіх етапах взаємодії. Наприклад, визначенні якості зерна в лабораторії елеватора відбувається в автоматичному режимі. Ці дані моментально потрапляють у ERP-систему, а звідти – у мобільний додаток. Власник товару одразу бачить результати та розуміє, що це швидка і прозора інформація без втручання людського фактору. Він може миттєво прийняти рішення: вивантажувати машину чи, якщо результат не влаштовує, забрати товар. Натиснувши одну кнопку, він посилає команду на склад, де її приймають до виконання. Без оцифрування внутрішніх процесів такий рівень комунікації був би неможливим.

Наш досвід у сфері автоматизації зернових складів та організації виробничих процесів цікавий іншим компаніям, тож ми ним ділимося. Бо конкуренція – це шлях до розвитку та кращих результатів.

Через обстріли та постійні повітряні тривоги робота терміналів обмежується. Які рішення дозволяють компанії продовжувати виконувати експортні зобов’язання? Як саме ви розвиваєте та змінюєте власну логістичну модель?

– Це складне питання, бо воно стосується зовнішньої невизначеності, яку неможливо подолати інвестиціями чи технологіями.

Немає рецепту проти воєнної загрози. Тут допомагають лише організаційно-управлінські підходи, що мінімізують наслідки. Оскільки точний час чи масштаб обстрілів невідомий, ми маємо бути готовими якісно реагувати. Для цього повинні бути “план Б” та “план В” по кожному елементу логістичного ланцюга: від внутрішнього транспорту до портів.

Ми формуємо гнучку експортну програму щодо періодів поставки та місць відвантаження. Передбачили декілька каналів перевалки у глибоководних портах України. Маємо партнерські відносини з декількома терміналами, що дозволяє використовувати їхні потужності для наших партій.

Маючи власну мережу елеваторів, ми можемо гнучко реагувати: якщо в одному порту зупинка чи затримка, перенаправляємо вантажі в інші порти. Такий підхід дозволяє зберігати темп відвантажень та виконувати контракти щодо якості та термінів поставки, що є ключовим для репутації надійного постачальника.

Маю пораду для інших компаній: завжди майте кілька варіантів виконання задачі та формуйте overcapacity – ресурс більший, ніж потрібний. Треба мати надлишок або підстраховку, аби у разі випадання однієї ланки миттєво її компенсувати та не зупиняти процес. Якщо процес зупиняється, проблеми накопичуються як снігова куля, а втрати стають надмірними.

Як ви оцінюєте роль “Нібулону” у зміцненні позицій України на глобальній продовольчій мапі та підтримці стійкості держави?

– Ми ставимо перед собою завдання, щоб ця роль була ключовою. Відчуваємо відповідальність за те, що робимо, і за благополуччя близько трьох тисяч компаній-партнерів, які обробляють мільйони гектарів.

Експортна частка “Нібулону” у поставках української агропродукції становить близько 8%. Ми забезпечуємо критично важливий зв’язок українського виробника із зовнішнім ринком. Наша відповідальність у тому, щоб цей зв’язок був сталим, а його розвиток позиціонував Україну як надійного довгострокового партнера, а не як ситуативних комерсантів, готових на будь-що заради миттєвого прибутку.

Ми пропагуємо правильні сталі бізнес-підходи на основі найкращих міжнародних практик з повагою до правил та законів. В аграрній сфері України з цим ще є над чим працювати, але за 15 років моєї роботи в компанії я бачу позитивний вплив нашої діяльності.

Раніше комплаєнс був “шлагбаумом” для захисту від тих, хто працює незаконно чи не сплачує податки. Сьогодні за рахунок автоматизації ми спростили процедури, але головне – змінився бізнес-клімат, й ми бачимо динаміку. Звісно, такі зміни потребують часу, іноді мають змінитися покоління, бо способи ведення бізнесу – це у дечому питання філософське.

Місія “Нібулону” – годувати світ, що завжди потребуватиме їжі. Тож наші рішення мають бути довгостроковими.

Наші цінності – бережливе ставлення до землі, відповідальні агротехнології та прозора, надійна комерційна діяльність – будуть актуальні і після нас. «Нібулон» доводить, що ці принципи не лише правильні, а й ефективні та вигідні.