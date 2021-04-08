Устойчивое развитие 1 час назад

Microsoft и LinkedIn запустили платформу бесплатных курсов 10 востребованных профессий

Бесплатные курсы по десяти специальностям, которые были наиболее востребованы в последнее время и которым можно научиться онлайн, стартовали на специальной платформе Career Connector

Microsoft и LinkedIn запустили платформу бесплатных курсов 10 востребованных профессий Microsoft и LinkedIn запустили платформу бесплатных курсов 10 востребованных профессий

Microsoft и LinkedIn запустили платформу Career Connector, на которой выложены бесплатные курсы, чтобы люди, потерявшие работу из-за пандемии, смоги получить азы навыков одной из десяти наиболее востребованных в последнее время специальностей.

Таких курсов выбрали десять: разработчик программного обеспечения, торговый представитель, руководитель проекта, IT-администратор, специалист по обслуживанию клиентов, цифровой маркетолог, IT-поддержка, аналитик данных, финансовый аналитик, графический дизайнер.

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Как поясняют организаторы проекта, выбор основывался на трех критериях. Во-первых, выбрали профессии, спрос на которые стабильно рос в последние четыре года и на которые было больше всего вакансий, размещенных в LinkedIn во всем мире в 2020 году. Во-вторых, работникам этих профессий предлагается достойная зарплата. В-третьих, эти профессии требуют навыков, которым можно научиться на онлайн-курсах.

Бесплатные 10 курсов буду открыты до конца 2021 года.

На курсах применяются схемы обучения от LinkedIn Learning и Microsoft Learn, а практиковать навыки рекомендуется в GitHub Learning Lab.

По словам компаний, благодаря глобальной инициативе, начатой прошлым летом, 30,7 млн человек прошли бесплатное обучение цифровым навыкам во время пандемии. Microsoft Philanthropies инвестировала $20 млн в гранты некоммерческим организациям по всему миру, чтобы помочь людям получить профессии, востребованные в цифровой экономике.  

На платформе Career Connector также можно пройти оценку навыков, познакомиться с инструментами планирования карьеры. Есть виртуальный клуб вакансий, конструктор резюме и другая полезная информация.

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А Career Coach — приложение Microsoft Teams for Education, работающее на LinkedIn, предоставляет персонализированные рекомендации для студентов: помогает им  оценить свои навыки, развивать те, что будут необходимы с помощью идентификатора навыков, помогает общаться с наставниками и сверстниками.

Посмотреть графики LinkedIn, какие вакансии наиболее актуальны по разным регионам мира можно по ссылке.

Ранее Delo.ua сообщало, какие професии будут востребованы в Украине  в 2021 году. 

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