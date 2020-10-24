IT и Телеком 20 минут назад

Минцифры запустило портал с информацией обо всех госуслугах

Услуги распределены по 17 категориям в зависимости от сферы деятельности и 36 жизненных событий

Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Министерство цифровой трансформации (Минцифры) запустило информационный онлайн-портал ообо всех сервисах, предоставляемые органами исполнительной власти и местного самоуправления https://guide.diia.gov.ua/.

Как сообщает пресс-служба Нацкомисси по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), сейчас на сервисе доступна информация о 1 170 услугах — место, сроки, стоимость, а также необходимые документы и способ обжалования их результатов.

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Информация постоянно обновляется и вскоре на портал будет перенесено 100% государственных услуг в Украине.

По информации НКЦБФР, услуги распределены по 17 категориям в зависимости от сферы деятельности и 36 жизненных событий.

В частности, в Гиде можно получить информацию по таким услугам:

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований;

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– государственная регистрация изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований;

– государственная регистрация физического лица-предпринимателя;

– регистрация места проживания;

– регистрация места проживания ребенка до 14 лет;

– регистрация рождения и многим другим.

Напомним, финансовая группа ICU запустила платформу ICU Trade — информационный сайт online.icu и торговую систему ICU Trade, которая позволяет инвесторам торговать облигациями внутреннего государственного займа (ОВГЗ) онлайн с мгновенными гарантированными расчетами, в том числе, с мобильных устройств

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