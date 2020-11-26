Минэнерго планирует привлечь иностранных инвесторов для добычи газа на 8 участках

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины намерено привлечь иностранных инвесторов для добычи газа на 8 участках на шельфе Черного моря.

Об этом на онлайн-брифинге в четверг, 26 ноября, сообщил новый и.о. министра энергетики и угольной промышленности Юрий Бойко.

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"Мы сегодня завершаем работу над подготовкой соглашений о распределении продукции, которые предусматривают привлечение частных инвестиций в этот сектор... Это позволит привлечь по 8 участкам надежных иностранных инвесторов, что делает этот процесс высоковероятным", — сказал он.

По словам Бойко, работа над соглашениями была очень напряженной, поскольку украинское законодательство не отвечает на ряд вопросов инвесторов о защите инвестиций.

"Все эти вопросы перенеслись на рассмотрение текстов соглашений. И вместе с двумя десятками критических вопросов было очень много технических и требовалось привлечение специалистов смежных министерства и налоговой службы, чтобы выписать правила игры для инвесторов", — добавил и.о. министра.

Также он сказал, что тенденции на мировом рынке углеводородов остаются без существенных изменений, цена на углеводороды продолжает снижаться. При этом в Украине месторождения залегают довольно глубоко, поэтому их разведка и добыча довольно дорогие.

Как сообщалось, Кабмин без аукциона передал "Нафтогазу" разрешение на разработку месторождений нефти и газа на украинском шельфе Черного моря сроком на 30 лет.