"Нафтогазу" без аукциона передали нефтегазовые месторождения на черноморском шельфе

Кабинет министров постановил без проведения аукциона передать НАК "Нафтогаз Украины" разрешение на разработку месторождений нефти и газа на украинском шельфе Черного моря сроком на 30 лет.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, 25 ноября.

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"Предусмотрена возможность получить НАК "Нафтогаз Украины" без аукциона специальное разрешение на пользование нефтегазоносными недрами на континентальном шельфе в границах исключительной морской экономической зоны Украины", — заявил министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский.

По его словам, это позволит Украине нарастить собственную добычу природного газа, создать новые рабочие места и наполнить как местные, так и государственный бюджеты.

Причем к разработке месторождений "Нафтогаз" сможет приступить сразу поле принятия акта и прохождения ряда процедур.

Абрамовский уточнил, что, кроме политических аспектов, такое решение обусловлено экономически. При этом он допустил участие инвесторов на этапе разведки и опытно-промышленной разработки объекта.

По данным народного депутата Алексея Гончаренко, сбор за получение специального разрешения на газодобычу установлен в размере 10% от начальной цены, если глубина моря до 100 м. Сбор составит 1%, если глубина больше 100 м.

В свою очередь против инициативы выступил министр финансов Украины Сергей Марченко. По его словам, такое решение может привести к недополучению госбюджетом денег от сбора на выдачу спецразрешений.

Однако Абрамовский ответил, что сумма этих поступлений примерно совпадает с суммой, которую "Нафтогаз" должен оплатить в 2021 году в виде дивидендов.

Согласно пояснительной записке к документу, возможные запасы газа в западной части Черного моря могут составлять 1-2 трлн кубометров газа. Помимо этого, на шельфе может храниться более 1 трлн тонн нефти с газовым конденсатом. Разработка месторождений даст возможность добывать порядка 10 млрд кубометров газа в год.

Напомним, в декабре 2019 года глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что НАК готов принять участие в конкурсе на разработку нефтегазового участка "Дельфин" на шельфе Черного моря. Он отметил, что шельф является одним из приоритетных направлений для увеличения добычи газа.

6 ноября 2020 года Роман Абрамовский заявил СМИ, что "Нафтогаз" может получить шельф Черного моря для разведки и разработки. Он рассказал, что НАК "Нафтогаз" проведет 3D-сейсмическое исследование, после чего займется привлечением инвесторов.

Известно, за год Украина потребляет 29,8 млрд кубометров газа. Из них 20,7 млрд — собственная добыча. Истощение украинских месторождений составляет 80%.

Как сообщалось, "Нафтогаз" оценивает объемы инвестиций в добычу газа в Украине в $20-30 млрд в последующие 10 лет.