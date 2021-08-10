Мошенничество и провокации: адвокат Станислав Борис о приемах рейдеров и защите КЗМО

Константиновский завод металлургического оборудования — украинское предприятие, стабильно работающее много лет и продолжительное время подвергающееся судебно-информационным атакам со стороны бывших его соучредителей.

О ситуации, сложившейся вокруг КЗМО, мы впервые говорили месяц назад с советником АО "Юскутум" Станиславом Борисом, который представляет интересы предприятия в качестве адвоката.

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За прошедшее время стали известны несколько принципиально важных обстоятельств. Они в значительной степени проливают свет на всю историю: почему и в чьих интересах завод не оставляют в покое.

Об этом — в нашем свежем интервью со Станиславом Борисом.

Станислав, вы уже знаете, кто может стоять за кампанией против КЗМО и для чего она была организована?

– Защищая Константиновский завод металлургического оборудования, нам пришлось провести масштабное расследование. Массив собранной нами и предоставленной клиентом информации вырисовал для нас невероятную картину — схему рейдерского захвата, история которого тянется еще с 2013 года.

Руководство КЗМО предполагает, что за этим всем стоит Михаил Эпель, который, согласно публичной информации, сегодня скрывается от правоохранительных органов Украины за границей. Есть также ряд людей, которые представляют компанию "ЭмСи Коппер Индастриал ЛТД" и которая принадлежит Михаилу Эпелю. Они привлекли наше пристальное внимание из-за своего прошлого. Одним из таких является Андрей Сухинин, бывший прокурор Донецкой области, который раньше был осужден по громкому делу получения неправомерной выгоды.

Михаил Эпель, по нашему мнению, как собственник "ЭмСи Коппер Индастриал ЛТД", является непосредственно организатором всей кампании и контролирует все процессы.

По сути, как нам представляется: мы имеем дело с профессиональными рейдерами, преследующими вполне конкретные корыстные мотивы и цели, а именно — получение контроля над КЗМО.

Каким образом?

– Через рейдерство как можно большей доли в уставном капитале ООО "КЗМО", а также через получение мошенническим способом права на контроль за осуществлением коммерческой деятельности завода.

На основании чего вы делаете такие выводы?

– Чтобы ответить на этот вопрос, напомню вкратце всю историю вокруг завода. Итак, 2013-й год. На Кипре создается компания "ЭмСи Коппер Индастриал ЛТД", которая, мы предполагаем, уже с того времени была подконтрольна Михаилу Эпелю. В этом же году некая фирма ООО "Эннеада", владеющая долей в ООО "КЗМО" в объеме 33,75%, продает ее компании "ЭмСи Коппер Индастриал ЛТД". На первый взгляд, обычная сделка, каких в день в Украине заключается по несколько сотен, если не тысяч.

Проходит год, и между теми же сторонами внезапно заключается следующий договор — о расторжении договора купли-продажи от 2013-го года. То есть деньги должны вернуться покупателю, а доля — продавцу. Тоже ничего необычного. То ест, владельцем доли завода вновь должно было стать ООО "Эннеада".

На очередном собрании участников ООО КЗМО в присутствии представителя "ЭмСи Коппер Индастриал ЛТД" было объявлено об этом расторжении договора и возврате доли. Казалось бы, можно ставить точку. Но нет.

Следующий шаг был предпринят еще через год, когда между ООО "Эннеада" (изначальный продавец) и компанией "ЭмСи Коппер Индастриал ЛТД" (изначальный покупатель) заключается соглашение о расторжении договора купли-продажи. При этом документ не был заверен нотариально.

Таким образом, имеем следующую картину: доля ООО "Эннеада" снова перешла в собственность компании "ЭмСи Коппер Индастриал ЛТД". Однако такое соглашение без нотариального удостоверения не имело юридической силы. А вот еще через 4 года к этому нелегитимному соглашению между сторонами был заключен еще один, новый, договор: о прекращении обязательств по договору о расторжении договора купли-продажи. И уже он был заверен нотариусом.

Согласно условиям этого документа, стороны уже юридически договорились прекратить обязательства по договору о расторжении с 13.10.2014, то есть с момента его заключения. При этом они также договорились, что доля в уставном капитале никогда не возвращалась в ООО "Эннеада" (изначальному продавцу) и принадлежит на праве собственности компании "ЭмСи Коппер Индастриал ЛТД" (покупателю доли) с момента заключения и нотариального удостоверения договора купли-продажи.

Весь этот алгоритм мог бы показаться бессмысленным, если не учитывать тот факт, что обе компании, и продавец, и покупатель долей, были и остаются связаны с одной семьей — семьей Эпель. Компанию-продавца учредил Михаил Эпель, сделав ее директором свою жену Виолетту Эпель. Но и компания "ЭмСи Коппер Индастриал ЛТД" также связана с Михаилом Эпелем. Однако, если до недавнего времени это были лишь предположения (так как компания "ЭмСи Коппер Индастриал ЛТД" скрывала своего конечного бенефициара, чем в значительной степени вредила работе и репутации завода, пока была владельцем его доли), то сегодня имеем установленный факт: в 2021-м году компания "ЭмСи Коппер Индастриал ЛТД" официально перерегистрирована на Михаила Эпеля, и он юридически уже стал единоличным владельцем этого предприятия.

Каким образом это стало известно?

– От наших кипрских коллег мы получили достоверные документальные сведения, подтверждающие, что Михаил Эпель является владельцем "ЭмСи Коппер Индастриал Лтд". А то, что он и его супруга Виолетта Эпель имеют отношение к ООО "Эннеада", известно из украинских реестров. Соответственно, все становится на свои места. Становится также понятным смысл заявлений в суды о "попытках завладения имуществом и корпоративными правами", якобы имевших место со стороны нынешних собственников завода. Мы предполагаем версию, что все манипуляции с долей в 33,75%, которые эти два связанных между собой предприятия производили на протяжении восьми лет, — не более чем схема, имеющая, как я уже сказал, одну преступную цель: рейдерский захват КЗМО и получение над ним контроля.

А начиналась эта схема как раз с создания 13 февраля 2013 года на Кипре той самой компании — "ЭмСи Коппер Индастриал ЛТД". Для отвлечения внимания, как мы считаем, ее номинальным владельцем долгое время (вплоть до этого года) был другой человек, пока наконец Эпель все же не перерегистрировал компанию на себя.

Как нам представляется, с помощью "ЭмСи Коппер Индастриал ЛТД" Михаил Эпель в 2013-м году и осуществил уже упомянутую нами покупку — у еще одной своей же компании ООО "Эннеада" — доли в уставном капитале ООО КЗМО. Ну и далее всю многолетнюю историю с "покупкой" и "продажей" этих долей ООО КЗМО вы уже знаете.

Добавлю, что она сопровождалась и сопровождается агрессивной судебно-информационной кампанией против завода.

В чем она выражается?

– Вначале компания "ЭмСи Коппер Индастриал ЛТД" подает иск по факту якобы "завладения имуществом и корпоративными правами". Поводом стало решение собрания участников ООО КЗМО увеличить уставной капитал предприятия.

Параллельно на завод обрушился шквал информогня: клевета, ложная информация и на предприятие, и на его руководство стали с завидной регулярностью появляться в определенных изданиях, что само по себе наносит репутации предприятия серьезный вред.

Шли активно и суды, в общей сложности к предприятию было выдвинуто около 10 исковых требований. Разумеется, судебные тяжбы, сопровождавшиеся накладыванием арестов и запретами на проведение регистрационных действий, никак не способствовали работе завода.

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Вначале судами первой и второй инстанций исковые требования против завода были удовлетворены. Однако 26 февраля 2021 года постановлением Верховного Суда по делу №905 / 565/19 в составе коллегии судей Кассационного хозяйственного суда вышеуказанные решения первой и второй инстанции были отменены как незаконные.

В своем решении Верховный Суд констатировал, что после заключения соглашения о возвращении доли от "ЭмСи Коппер Индастриал Лтд" назад к ООО "Эннеада", "ЭмСи Коппер Индастриал Лтд" потеряла правовое основание для заявления имущественных претензий к ООО КЗМО. Также суд указал, что представитель "ЭмСи Коппер Индастриал Лтд" присутствовал на общем собрании участников ООО КЗМО, где было объявлено о расторжении договора купли-продажи, а потому утверждение представителей о противоправности их исключения из состава участников необоснованны.

Тогда представители "ЭмСи Коппер Индастриал Лтд" принялись инициировать в правоохранительных органах уголовные производства. Они возбуждались по заведомо ложным сфабрикованным заявлениям о несуществующих преступлениях. На предприятии проводились обыски, началось давление на руководство и коллектив.

В рамках этих производств в течение двух лет неоднократно изымались документы, опрашивались свидетели по обстоятельствам, о которых заявляли представители этой группы.

Сегодня эти преследования продолжаются?

– Уже нет. Скажу больше — основное уголовное производство, которое было раздуто по заведомо ложным заявлениям о преступлениях, закрыто следователем в силу отсутствия состава преступления. И это при том, что, как мы предполагаем, оппонентами были использованы все возможные механизмы влияния на правоохранительные органы и суды.

Не сомневаюсь, что каждый изъятый в ходе производства документ был проанализирован и пристально изучен. Состава преступления (напомню, речь шла о злоупотреблении властью и служебным положением руководством завода) так и не нашли. Дело закрыто.

А что происходит вокруг завода в юридической плоскости на сегодняшний день? Суды возобновились?

– После того, как Верховный Суд отменил предыдущие решения судов первой и второй инстанций как незаконные, дело было направлено для повторного рассмотрения в суд первой инстанции.

На сегодня продолжается рассмотрение иска в Хозсуде первой инстанции. Но инициаторы этих судебных тяжб сменили тактику. Поняв, что попытки со стороны бывшего участника — компании "ЭмСи Коппер Индастриал Лтд" — заявить о своих правах на долю бесперспективны, ибо, повторюсь, они не являются законными, наши оппоненты решили зайти с другой стороны. Теперь о своих претензиях на корпоративные права заявляет уже … ООО "Эннеада" — то, которое изначально, как мы помним, выступало продавцом доли.

Буквально на днях суд первой инстанции начал рассмотрение этого иска.

То есть теперь с заводом судится уже не "ЭмСи Коппер Индастриал Лтд", а ООО "Эннеада" — компания, продавшая ему долю завода в 2013-м году?

– Именно так. Наши оппоненты не оставляют попыток получить контроль над предприятием. Не прекращается давление в виде диверсий и в информационном поле. Завод продолжает подвергаться нападкам со стороны рейдеров, против менеджмента и коллектива организовываются откровенные провокации. Причем сейчас используются уже самые примитивные и низкопробные инструменты и приемы. В частности, не так давно, а именно на профессиональный праздник, День металлурга, была попытка распространить на территории предприятия "боевые листки" — брошюры с угрозами в адрес руководства КЗМО и ложной информацией о нем.

Это уже что-то новенькое…

– Перед проходной завода неустановленными лицами были брошены две пачки с брошюрами под названием "Константиновский рабочий". В них описаны ложные обстоятельства, порочащие репутацию ООО КЗМО.

Мы расцениваем это как противодействие законной хозяйственной деятельности, то есть совершение преступления, ответственность за которое предусмотрена ч. 3 ст. 206 УК Украины. И это не единственная правовая квалификация: по нашему мнению, преступлений в ходе попыток рейдерского захвата было совершено много.

Брошюры — это, по-вашему, информационная диверсия?

– Именно. Материал, который содержался в ней, — это сплошной обман, ничего общего с достоверностью не имеющий и порочащий честь и достоинство руководящих лиц предприятия и членов их семей. Кроме того, в издании содержались угрозы в адрес менеджмента и коллектива предприятия, провокационные посылы насчет того, какие беды ждут завод в случае, если руководство не прекратит отстаивать его законные права в суде, требование отозвать иски против рейдеров, явные запугивания… Все это имело своей целью внести нервозность в коллектив, дестабилизировать ситуацию, сорвать рабочий процесс, наконец.

А если шире — запятнать репутацию предприятия, которое вопреки всем вызовам имеет безупречно чистое деловое имя. А как результат: если не парализовать его деятельность, то разорвать или осложнить деловые отношения с партнерами.

Вы как-то будете реагировать на провокацию?

– Как я уже сказал, статьей 206 УК Украины предусмотрена уголовная ответственность за противодействие хозяйственной деятельности, совершенное организованной группой, которая имеется в данном случае. И, уверен, нарушители закона будут к ней привлечены.

Вам известно, кто эти люди?

– Говорить про случайность здесь не приходится. Мы предполагаем, что упомянутая брошюра — очередной инструмент, который, по нашему мнению, использует указанная выше группа лиц.

Безусловно, в рамках уголовного производства будут установлены и допрошены все участники, которые подбросили эти пакеты с брошюрами, а также кто, где и при каких обстоятельствах их тиражировал. Также, думаю, следует проверить реквизиты, которые злоумышленники оставили в брошюре как контакты для сбора информации — уверен, узнаем много нового.

В свою очередь мы готовы предоставить все необходимые материалы, в том числе упомянутые брошюры в качестве доказательств и для проведения экспертиз, а очевидцы готовы дать объяснения.

Возможно, ваши оппоненты проявили себя еще каким-то образом?

– Мы детально следим за информационным пространством и не можем не предполагать, что ряд публичных заявлений отдельных политиков имеют отношение к указанным попыткам рейдерского захвата КЗМО. Далее за такими публичными заявлениями последовали и депутатские запросы, целью которых, как мы считаем, является давление на налоговые и правоохранительные органы, а через них и попытка повлиять на менеджмент, нынешних собственников КЗМО.

Однако заводу скрывать нечего. Закрытое после неоднократных обысков, как я ранее уже сказал, уголовное дело — яркий пример безупречной деловой репутации коммерческого предприятия.

Какие ваши и руководства завода дальнейшие действия?

– Целью наших оппонентов является вынудить руководство и коллектив отступить в борьбе. Однако заверяю: подобные попытки тщетны. Закон на нашей стороне, мы будем защищать предприятие и, уверен, защитим его. Спокойное и стабильное функционирование завода важно не только для коллектива предприятия, но и для всего региона — КЗМО является образцом слаженной, качественной командной работы предприятия в самых экстремальных условиях. Напомню, это предприятие, которое уже семь лет успешно и стабильно работает в прифронтовой зоне, обеспечивает рабочие места, платит налоги и пополняет бюджет. Любые нападки со стороны кого бы то ни было недопустимы, и они будут отбиты.