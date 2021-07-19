На "5 каналі" покажуть космічний телемарафон "Квиток у космос"

Вже цього вівторка, 20-го липня, о 15:30 в етері "5 каналу" дивіться телемарафон "Квиток у космос". Стартує ера космічного туризму!

Засновник компанії Amazon Джефф Безос полетить у космос на кораблі своєї компанії Blue Origin. Він спробує перетнути так звану лінію Кармана — це висота 100 км на рівнем моря, багато науковців вважають її межею між атмосферою Землі та космосом.

Разом зі своїм конкурентом британцем Річардом Бренсоном вони започатковують нову еру комерційного космічного туризму.

Про бажання здійснити суборбітальні подорожі вже заявили понад 600 людей. Квиток поки що дорогий: понад 200 тисяч доларів.

Але якщо рейси стануть регулярними, а компанії планують здійснювати польоти у майбутньому щотижня, відповідно, й ціна впаде.

Ми транслюватимемо час злету, який відбудеться орієнтовно о 16:00. Крім того, космічна редакція "5 каналу" підготувала цікаві тематичні сюжети, з яких телеглядачі дізнаються про таке:

• на чому летить Джефф Безос;

• на чому літав Річард Бренсон;

• чого хочуть у майбутньому Ілон Маск і NASA;

• і звісно ж про колонізацію Марса.

Ведучими телемарафону "Квиток у космос" будуть Михайло Прудник та Вероніка Орєхова. Дивіться пряму трансляцію телемарафону "Квиток у космос" в етері "5 каналу" 20-го липня о 15:30.

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