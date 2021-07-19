Новости компаний 1 час назад

На "5 каналі" покажуть космічний телемарафон "Квиток у космос"

Канал транслюватиме зліт у космос корабля з засновником компанії Amazon Джеффом Безосом

Фото: "5 канал" Фото: "5 канал"
Фото: "5 канал"

Вже цього вівторка, 20-го липня, о 15:30 в етері "5 каналу" дивіться телемарафон "Квиток у космос". Стартує ера космічного туризму!

Засновник компанії Amazon Джефф Безос полетить у космос на кораблі своєї компанії Blue Origin. Він спробує перетнути так звану лінію Кармана — це висота 100 км на рівнем моря, багато науковців вважають її межею між атмосферою Землі та космосом.

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Разом зі своїм конкурентом британцем Річардом Бренсоном вони започатковують нову еру комерційного космічного туризму.

Про бажання здійснити суборбітальні подорожі вже заявили понад 600 людей. Квиток поки що дорогий: понад 200 тисяч доларів.

Але якщо рейси стануть регулярними, а компанії планують здійснювати польоти у майбутньому щотижня, відповідно, й ціна впаде.

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Ми транслюватимемо час злету, який відбудеться орієнтовно о 16:00. Крім того, космічна редакція "5 каналу" підготувала цікаві тематичні сюжети, з яких телеглядачі дізнаються про таке:

• на чому летить Джефф Безос;

• на чому літав Річард Бренсон;

• чого хочуть у майбутньому Ілон Маск і NASA;

• і звісно ж про колонізацію Марса.

Ведучими телемарафону "Квиток у космос" будуть Михайло Прудник та Вероніка Орєхова. Дивіться пряму трансляцію телемарафону "Квиток у космос" в етері "5 каналу" 20-го липня о 15:30.

5 канал. Твій. Український

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