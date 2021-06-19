На iForum назвали вызовы для будущего игровой индустрии

Радикальное продвижение принципа diversity — расового, этнического и гендерного разнообразия — в будущем может навредить творческому потенциалу игровой индустрии. К такому выводу пришли участники панельной дискуссии на конференции iForum, которая прошла в Киеве 18 июня 2021 года.

"Для игровой индустрии опасностью может стать распространение сancel culture — так называемой "культуры отмены", когда некие организации или комьюнити диктуют разработчикам, что им делать", — отметил CEO Games Gathering Александр Хруцкий.

По его словам, сегодня эта тенденция заметнее всего в киноиндустрии, когда на "Оскар" номинируют только фильмы, в которых снимается определенное количество людей с определенным цветом кожи или же когда создателей сериала "Чернобыль" осуждают за отсутствие чернокожих ликвидаторов.

"В игровой отрасли такого меньше, но первые звоночки есть и судя по всему этого будет больше. Я понимаю, что кому-то может что-либо не нравится, в таком случае можно не покупать продукт, но доводить до абсурда или травли — это слишком", — считает Хруцкий.

Его поддержал член оргкомитета iForum и бывший сотрудник Wargaming Дмитрий Базилевич: "Эта проблема действительно реальна и может возникнуть в игровой индустрии в любой момент".

В подтверждение Базилевич рассказал случай, когда производителя игр затравили из-за того, что в его игре все половцы были одной расы. По его мнению, такая история показательна, а потому вопрос времени, когда спросят, почему в World of Tanks в танках только женский и мужской экипажи, а смешанных нет.

"Ситуация, когда определенные социальные группы начинают диктовать свои взгляды о том, какими должны быть творческие продукты, которые создает индустрия — это действительно потенциально опасная история для нее", — уверен эксперт.

При этом Базилевич пока не видит способы преодоления проблемы: он говорит, что сфера видеоигр достаточна глобальная, а в некоторых моментах очень похожа на киноиндустрию — в то же время та сегодня не очень хорошо справляется с этой ситуацией.