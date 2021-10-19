На сотрудников Харьковгаза напали псевдоактивисты в селе Благодатное — заявление компании

Временная приостановка поставок газа в селе Благодатное (Чугуевский район, Харьковская область) является следствием атаки псевдоактивистов сотрудников компании "Харьковгаз", проводивших ремонтные работы.

Об этом говорится в заявлении "Харьковгаза".

"В рамках подготовки газораспределительных сетей области к стабильной и безаварийной работы в отопительном сезоне, 11 октября АО "Харьковгаз" должен был провести ремонтные работы на газопроводе и газорегуляторному в пункте с. Благодатное, Чугуевского района. Информация о проведении таких работ была заранее размещена на веб-сайте АО "Харьковгаз", в с. Благодатное, проинформированы местные органы власти. Впрочем, неустановленные лица 11 октября заблокировали работу специалистов АО "Харьковгаз" и спецтехнику компании. Поэтому работы были приостановлены, а населенный пункт остался без газа", — говорится в сообщении.

В "Харьковгазе" отметили, что при содействии государственных органов власти, 16 октября ремонт на газораспределительных сетях в Благодатном был возобновлен ремонт. Газопроводы біли подготовлены к предпусковым испытаниям, а сам пуск газа должен был начаться 17 октября.

"17 октября, неизвестные лица-псевдоактивисты, которые ранее блокировали транспорт АО "Харьковгаз", начали подстрекать потребителей не предоставлять доступ работникам газовой компании к домовладениям. Без осуществления этих мер безопасности пуск газа невозможен", — заявили в "Харьковгазе".

В компании отметили, что в этот же день эти псевдоактивисты повредили автомобили "Харьковгаза" и пытались разбить телефоны газовщиков, на которые работники фиксировали правонарушения неизвестных лиц. Сотрудники компании вызвали правоохранительные органы на место происшествия.

"Благодаря совместным усилиям государственных органов власти и правоохранительных органов, АО "Харьковгаз" 17 октября смог восстановить газоснабжение жителям с. Благодатное. Никаких заявлений, кроме официальных обращений в правоохранительные органы относительно противоправных действий неизвестных лиц в с. Благодатное, в период 16-17 октября АО "Харьковгаз" не делал". — отмечается в заявлении.

В "Харьковгазе" также отмели обвинения в том, что в результате их действий якобы должна была вырасти плата за газ для жителей села.

"АО "Харьковгаз" осуществляет деятельность по распределению природного газа потребителям и не имеет никакого отношения к продаже газа. Стоимость услуг Оператора ГРМ АО "Харьковгаз" устанавливается государственным регулятором — НКРЭКУ", — отмечается в заявлении компании.