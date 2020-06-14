На украинско-польской границе образовалась огромная очередь (ВИДЕО)

С момента возобновления работы пешеходного пункта пропуска Шегини через него прошло более 74 тысяч человек.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

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"Ежедневно наблюдаем увеличение количества граждан, которые выбирают этот переход для пересечения границы с Республикой Польша. За сутки через пункт пропуска "Шегини" на вход и на выход следует от 3 до 3,5 тысяч человек. Стоит отметить, что в последние дни число путешественников, следующих за границу, растет", — говорится в сообщени

В ГПСУ отмечают, что со стороны украинской власти нет ограничений, связанных с карантином, для граждан, которые следуют в Польшу, поэтому оформление таких лиц сотрудниками Госпогранслужбы осуществляется ритмично, без каких-либо задержек.

Каждый час пограничники оформляют около 70 человек, которые направляются на выход из Украины.

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"Однако после прохождения всех видов контроля на украинской стороне, гражданам приходится по несколько часов ожидать, чтобы попасть на территорию Республики Польша. Возникает значительное накопление лиц перед польским пунктом пропуска. В который раз подчеркиваем, что польской стороной, в связи с карантинными мероприятиями, проводятся дополнительные контрольные процедуры в отношении граждан, прибывающих из-за границы. Как результат, растет продолжительность оформления граждан и время ожидания на пересечение границы. Сотрудники Госпогранслужбы постоянно информируют польских коллег и обращаются с просьбой ускорить оформление лиц, следующих в Польшу и ожидают перед пунктом пропуска "Медика"", — сообщают пограничники.

Чтобы люди, которые стоят в очереди смогли отдохнуть, спрятаться от жары или дождя, вчера в пункте пропуска "Шегини" сотрудники Главного управления ГСЧС во Львовской области развернули каркасные палатки, а местные власти обеспечили доставку питьевой воды.

"Учитывая ситуацию на едином пешеходном переходе "Шегини", просим граждан по возможности пересекать украинскую-польскую границу легковым транспортом в автомобильных пунктах пропуска "Ягодин", "Краковец" и "Рава-Русская"", — добавили в ГПСУ.

Напомним, Совет министров Польши в условиях пандемии коронавируса Covid-19 постановил необходимость перевозить на борту воздушных транспортных средств, в том числе чартерных рейсов, половину пассажиров от максимального количества посадочных мест.