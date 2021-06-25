"Нафтогаз" определится с выпуском еврооблигаций осенью, — Витренко

Глава Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что компания определится в вопросе выпуска еврооблигаций осенью. Об этом Витренко сообщил в интервью агентству "Интерфакс-Украина".
"Мы можем рассчитывать на относительно удачное размещение еврооблигаций, к которому подготовимся к осени. И будем решать осенью, хотим мы или нет размещать еврооблигации", — сказал он.
При этом он добавил, что его назначение на пост главы "Нафтогаза" вряд ли было негативно воспринято инвесторами компании.
"Едва ли не единственный индикатор реального отношения инвесторов к изменениям в "Нафтогазе" — это котировки его еврооблигаций. И что мы видим? Доходность уменьшается. То есть инвесторы положительно относятся к этим изменениям и опровергают эту очередную спекуляцию", — сказал Витренко.
Он добавил, что средства от размещения еврооблигаций могут пойти на оптимизацию кредитного портфеля в Украине с замещением более дорогих кредитов, если будет благоприятная конъюнктура, оптимизацию портфеля еврооблигаций "Нафтогаза" для растягивания погашений во времени, а также инвестиции.
"И не только в добычу, а, например, в сектор теплокоммунэнерго. Инвестиции, которые будут ориентированы на энергоэффективность", — добавил Витренко.
Напомним, 28 мая Государственное агентство автомобильных дорог Украины (Укравтодор) подписало договор с компанией White & Case LLP (Великобритания) о предоставлении юридических консультаций по вопросам привлечения долгового финансирования путем выпуска еврооблигаций под государственные гарантии стоимостью 1,81 млн долларов.
Напомним также, в ноябре 2019 года НАК "Нафтогаз Украины" провела размещение семилетних еврооблигаций на $500 млн, спрос на которые превысил предложение почти в три раза.