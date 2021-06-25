"Нафтогаз" определится с выпуском еврооблигаций осенью, — Витренко

Глава Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что компания определится в вопросе выпуска еврооблигаций осенью. Об этом Витренко сообщил в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Мы можем рассчитывать на относительно удачное размещение еврооблигаций, к которому подготовимся к осени. И будем решать осенью, хотим мы или нет размещать еврооблигации", — сказал он.

Подпишитесь на канал DELO.UA

При этом он добавил, что его назначение на пост главы "Нафтогаза" вряд ли было негативно воспринято инвесторами компании.

"Едва ли не единственный индикатор реального отношения инвесторов к изменениям в "Нафтогазе" — это котировки его еврооблигаций. И что мы видим? Доходность уменьшается. То есть инвесторы положительно относятся к этим изменениям и опровергают эту очередную спекуляцию", — сказал Витренко.

Он добавил, что средства от размещения еврооблигаций могут пойти на оптимизацию кредитного портфеля в Украине с замещением более дорогих кредитов, если будет благоприятная конъюнктура, оптимизацию портфеля еврооблигаций "Нафтогаза" для растягивания погашений во времени, а также инвестиции.

"И не только в добычу, а, например, в сектор теплокоммунэнерго. Инвестиции, которые будут ориентированы на энергоэффективность", — добавил Витренко.

Напомним, 28 мая Государственное агентство автомобильных дорог Украины (Укравтодор) подписало договор с компанией White & Case LLP (Великобритания) о предоставлении юридических консультаций по вопросам привлечения долгового финансирования путем выпуска еврооблигаций под государственные гарантии стоимостью 1,81 млн долларов.

Напомним также, в ноябре 2019 года НАК "Нафтогаз Украины" провела размещение семилетних еврооблигаций на $500 млн, спрос на которые превысил предложение почти в три раза.