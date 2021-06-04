"Укравтодор" готовит размещение евробондов на $1,8 млн

28 мая Государственное агентство автомобильных дорог Украины (Укравтодор) подписало договор с компанией White & Case LLP (Великобритания) о предоставлении юридических консультаций по вопросам привлечения долгового финансирования путем выпуска еврооблигаций под государственные гарантии стоимостью 1,81 млн долларов.

Об этом со ссылкой на систему "Прозорро" сообщает издание "Наші гроші" (НГ).

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При этом сумма скидки по отношению к ожидаемой стоимости предмета закупки, по данным НГ, составляет 5%.

Как отмечает издание, на тендер направилось две компании — победитель и Linklaters LLP (Великобритания), которые во время аукциона между собой не торговались.

Договор предусматривает привлечение юристов до 4 тысяч часов, а средняя почасовая ставка специалистов составляет 705 долларов в час.

В обязанности компании входит:

– разработка модели привлечения долгового финансирования для Заказчика;

– анализ украинского законодательства и разработка в нем изменений для реализации модели привлечения денег;

– представление интересов Заказчика во время встреч с потенциальными кредиторами;

– предоставление консультаций при подготовке всех необходимых документов для получения финансирования, а также в процессе его получения (сопровождение договоров) и после выполнения договоров.

В тендерной документации Заказчик установил требование — чтобы участники были включены в последние международные юридические рейтинги Legal 500, Chambers Global и IFLR в определенных банковско-финансовых категориях.

По словам основательницы "Лиги антитрастов" Агии Загребельской, такой критерий отбора участников является дискриминационным, так как наличие компании в рейтинге является субъективной оценкой определенной группы людей и не предусмотрено законодательством.

По ее словам, присутствие или отсутствие той или иной компании в рейтинге не может служить объективным фактором для допуска ее на государственные тендеры.

"Тендерная коллегия АМКУ (Антимонопольный комитет Украины. — Delo.ua) все время своего существования последовательно не только признавала подобные требования дискриминационными, но и проводила разъяснительную работу среди заказчиков о недопустимости их применения. Так что шансы на успешное обжалование подобных требований в АМКУ высокие. Что касается британского офиса, то стоит послушать аргументацию заказчика, прежде чем делать какие-то выводы", — заявила Загребельская.

По информации издания, британская компания привлекла украинских юристов в качестве субподрядчиков — ООО "Авеллум Партнерс", учредителями которого являются юристы Николай Стеценко, Глеб Бондарь и Константин Ликарчук.

Эту компанию вместе с этими же субподрядчиками в 2015-2017 годах нанимала Киевская горгосадминистрация для обслуживания внешнего долга Киева. Тогда цена вопроса составила практически $1 млн, и оба тендера прошли по переговорной процедуре, так как Кабмин тогда установил монополию двух юридических компаний на помощь государственным заемщикам.

Кроме White & Case LLP как юридического советника заемщики могли привлекать Lazard Freres SAS (Франция) как финансового советника. Это касалось Киева, "Укрзализныци", Ощадбанка и Укрэксимбанка.

Также White & Case LLP была юридическим советником НАК "Нафтогаз Украины" в деле с итальянской фирмой IUGAS, которая в 2008 году обвинила "Нафтогаз" в невыполнении контракта на поставку газа от 2003 года.

Напомним, в конце мая Государственное агентство автомобильных дорог Украины и американская компания Bechtel Overseas Corporation подписали меморандум о сотрудничестве в рамках реализации проектов строительства окружной дороги вокруг Киева.

Ранее сообщалось, что в конце февраля 2021 года "Укравтодор" обратился к мэру Киева Виталию Кличко с предложением передать в сферу управления агентства объект незавершенного строительства "Подольско-Воскресенский мостовой переход через реку Днепр в Киеве" для ускорения строительства и ввода его в эксплуатацию.

Кличко же на это предложение ответил достаточно резко, заявив, что "государственной структуре следует не заниматься манипуляциями и публичными заявлениями, а взять и наконец достроить и ввести в эксплуатацию хотя бы Дарницкий мост".

Источник фото: Depositphotos.