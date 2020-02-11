Бизнес 2 часа назад

Народные депутаты предлагают создать пятую группу ФЛП с нулевой ставкой налога

Новую группу смогут использовать стартапы

Народные депутаты предлагают создать пятую группу ФЛП с нулевой ставкой налога Народные депутаты предлагают создать пятую группу ФЛП с нулевой ставкой налога
Фото: DESKALOGY

Для физлиц-предпринимателей (ФЛП) предлагают создать новую пятую группу налогообложения с девятимесячной льготной ставкой единого налога в 0%. Об этом идет речь в законопроекте, который зарегистрировали в Верховной Раде народные депутаты от партии "Слуга народа".

В частности, авторы законопроекта — глава энергетического комитета Рады Андрей Герус и глава комитета по вопросам соцполитики Галина Третьякова.

"Новую группу смогут использовать стартапы — инновационный бизнес. Льготы призваны дать им время разработать правильную стратегию и закрепиться на рынке. Законопроект определяет стартапы, как "недавно созданную компанию, которая строит свой бизнес и обладает ограниченным количеством ресурсов (как человеческих, так и финансовых) и планирует выходить на рынок". Внедряемые им инновационные технологии могут быть глобальными или локальними", — сообщается в пояснительной записке к законопроекту.

Законопроект предусматривает:

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  • льготный период в девять месяцев для стартапов-ФЛП, в течение которого они освобождаются от уплаты налогов и сдачи налоговой отчетности;
  • объем доходов ФЛП пятой группы в течение первых девяти месяцев не должен превышать 300 000 грн в месяц;
  • если доход превысит 300 000 грн в месяц, ФЛП сможет в течение месяца сменить группу налогообложения или это будет сделано автоматически;
  • ФЛП пятой группы обязаны использовать регистраторы расчетных операций (РРО), включая программные;
  • после окончания льготного периода ФЛП сможет выбрать подходящую себе группу или это будет сделано автоматически;
  • использовать пятую группу физлицо может только один раз.

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