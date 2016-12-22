Насалик анонсировал строительство завода ядерного топлива в Украине

В Украине буде создан завод по производству тепловыделяющих сборок (ТВС, ядерное топливо для атомных станций). Об этом заявил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик во время своей отчетной пресс-конференции за 2016 год.

По словам министра, есть три компании, которые готовы участвовать в конкурсе — Westinghouse, китайская и французская компании.

Министр не уточнил название китайской компании. Однако ранее китайская корпорация China Nuclear Energy Industry Corporation (CNEIC, Китай) интересовалась Новоконстантиновским месторождением урановых руд в Кировоградской области.

По словам Насалика, Украина не может заниматься обогащением урана, однако сможет закрыть все остальные позиции в производстве топлива для атомных электростанций.

"Мы пришли к тому, что Украина способна обеспечить атомный комплекс собственными техническими возможностями", — подчеркнул министр.

Также он анонсировал разработку новых месторождений урана с заимствованием казахских технологий.

Напомним, в 2016 году правительство утвердило программу развития атомно-промышленного комплекса в Украине. По планам авторов, строительство собственного завода по производству ядерного топлива для АЭС должно решить 100%-ную зависимость страны от импортного топлива.

Стоимости реализации концепции — свыше 9 млрд грн. При этом источником финансирования указан госбюджет — 302,8 млн грн и средства НАЭК "Энергоатом" от продажи выработанной электроэнергии.

Построить в Украине завод по сборке ТВЭЛов и ТВС, а также изготовления топливных порошков и таблеток планировали украинский ГК "Ядерное топливо" и российский "ТВЭЛ".

Акционеры должны были вложить в проект около $100-120 млн равными долями. В дальнейшем предполагали привлечь кредитные средства. Уже в 2015 году предприятие должно был приступить к производству ТВЭЛов и ТВС, а также циркониевых комплектующих и комплектующих из нержавеющей стали. В 2020 году — к изготовлению топливных порошков и таблеток.

Украинская сторона в конце 2013 года не успела своевременно оплатить свою часть эмиссии из-за отсутствия средств в госбюджете. Госконцерн "Ядерное топливо" вернул "ТВЭЛ" $42 млн, перечисленных на счет ЧАО "Завод ЯТ".

В 2015 году тогдашний министр энергоуглепрома Владимир Демчишин заявил, что Украина расторгнет соглашение с Россией о строительстве завода.

В конце июля Игорь Насалик уже анонсировал эту договоренность в соцсетях. Однако в компании Westinghouse на запрос Delo.UA тогда ответили, что она не намерена создавать полномасштабное производство в Украине тепловыделяющих элементов (ТВЭЛ) для атомной энергетики.

"В настоящее время существует избыток производственных мощностей ядерного топлива в мире, поэтому строительство нового топливного завода в Украине не принесет экономической выгоды для страны. Тем не менее, если Украина решит сделать такого рода инвестицию, Westinghouse рассмотрит вопрос участия", — пояснил вице-президент и управляющий директор Westinghouse в странах Северной и Восточной Европы Азиз Даг.