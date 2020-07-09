Несмотря на кризис, большинство компаний хотят покупать бизнес, а не продавать — опрос

В ближайшие полгода-год продать свой бизнес планирует всего треть компаний, в то время как потенциальными покупателями выступают половина предпринимателей на украинском рынке.

Таковы результаты исследования проведенного юридической фирмой Avellum.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Агентство провело онлайн-опрос в июне 2020 года среди 56 владельцев, топ-менеджеров и руководителей юридических отделов украинских и международных компаний. Аналитики фирмы выяснили, как коронакризис повлиял на настроения бизнеса покупать или продавать активы в следующие 6-12 месяцев.

Оказалось, что спад экономики все же заставил отдельных продавцов рассматривать продажу своего бизнеса или привлечение инвесторов, а вот покупатели видят в этом кризисе возможность для увеличения своей доли на рынке задешево. Похожая ситуация уже была в 2014-2016 годах в Украине, отмечают экперты.

Так, почти 30% компаний планируют продавать активы в ближайшее время. Но только каждая пятая компания планирует это делать из-за кризиса. "Это указывает на то, что большинство крупных украинских компаний относительно успешно выдержали экономический кризис, связанный коронавирусом", — говорят специалисты фирмы.

При этом из компаний на продажу более 60% готовы сделать скидку. Но в дальнейшем продавцы могут повысить цены, прогнозируют в фирме, поскольку сегодня количество потенциальных покупателей существенно превышает предложение.

Приобрести активы намерены 50%, и почти все (94%) ожидают скидку. Более 40% покупателей заинтересовались покупкой именно через коронакризис, но все же больше половины сделают это по другим причинам. "Это свидетельствует о том, что значительная часть компаний верит в подъем украинской экономики", — уверены экперты.

Это подтверждает и то, что более 60% потенциальных покупателей не изменили своих намерений приобрести активы в Украине и продолжают верить в привлекательность рынка страны. Впрочем, часть все же поддалась коронакризисной панике и отказалась от планов по покупке — таких 37%.

"Со стабилизацией экономики такие покупатели быстро вернутся на рынок и спровоцируют повышение цен на продаваемые активы", — подчеркивает управляющий партнер Avellum Николай Стеценко.

По его словам, если в ближайшие полгода-год можно ожидать активное снижение цен на активы, то позже их стоимость снова вырастет — конечно, если не будет еще одного кризиса.

Интересно, что большинство покупателей (74%) хотят полноценной проверки состояния объекта покупки и надеются получить от продавца исчерпывающие гарантии. При этом более 60% респондентов считают, что продавцу советники не нужны, ведь продается актив со скидкой.