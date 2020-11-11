НКРЭКУ планирует в два раза повысить тарифы на электроэнергию для бизнеса

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) предлагает повысить тариф на передачу электроэнергии для бизнеса до 309 грн/МВт в 2021 году.

Как сообщает РБК-Украина, соответствующее решение комиссия приняла на заседании 11 ноября, после чего проект постановления будет размещен на сайте Комиссии для получения замечаний и предложений.

Подпишитесь на канал DELO.UA

В 2020 году тариф на передачу электроэнергии повышался несколько раз: в июле цена взлетела со 155 до 240 грн/МВт. Второе повышение, еще на 30%, запланировано на 1 декабря. Таким образом, за год тариф на передачу тока вырос более чем вдвое.

Помимо этого, НКРЭКУ устанавливает на весь 2021 год льготный тариф на передачу электроэнергии для предприятий "зеленой металлургии" в размере 91,73 грн/МВт, что в три раза ниже обычного тарифа.

Ранее представители бизнеса и промышленности обратились в НКРЭКУ и Кабинет министров с просьбой не повышать тариф на передачу.

В открытых письмах они обращали внимание властей на то, что промышленность Украины только за первые полгода получила более 70 млрд грн убытков из-за коронакризиса.

Повышение тарифов заставит бизнес либо сокращать персонал, либо снижать объемы производства, либо закрываться.

Напомним, с декабря 2020 года, тариф НЭК "Укрэнерго" на передачу электроэнергии будет повышен на 30% и составит 312,76 грн за МВт-ч.