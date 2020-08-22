НКРЭКУ срывает приватизацию облэнерго, — СМИ

17 августа регулятор НКРЭКУ на общественных слушаниях предложил методику стимулирующего тарифообразования, короторая приведет к срыву планов приватизации, озвученных президентом Владимиром Зеленским. Об этом пишут журналисты в статье издания "Хвиля".

"При внедрении методологии с двумя базами активов и низкой ставкой доходности на старую базу искусственно создаются условия, при которых стоимость облэнерго будет фактически обесценена. Это приведет к приватизации ряда облэнерго "за копейки". Народный депутат фракции "Слуга народа", председатель подкомитета по вопросам развития конкуренции и равных условий для бизнеса Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития Людмила Буймистер убеждена, что таким образом НКРЭКУ срывает большую приватизацию, политику которой проводит Офис президента", — пишет издание "Хвиля".

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"Большая приватизация с выгодными условиями — это курс президента, он неоднократно декларировал. Внедрение RAB-тарифа с европейской методологией (единая база активов со ставкой доходности на уровне WACC) увеличивает стоимость активов государственных облэнерго с 2–3 миллиардов гривен до 10–13 миллиардов гривен", — цитирует издание народного депутата Людмилу Буймистер.

В статье также приводится мнение финансового директора "Хмельницкоблэнерго" Вадима Данилкива. Он говорит, что предложенная НКРЭКУ методология занизит стоимость приватизации государственных облэнерго в три раза. С такими нерыночными ставками возврата инвестиций государственный "Хмельницкоблэнерго" значительно потеряет в цене при приватизации.

"Низкая ставка возврата инвестиций на старую базу активов значительным образом повлияет на стоимость нашей компании при приватизации. Сейчас регуляторная база активов "Хмельницкоблэнерго" будет оценена чуть больше 8 млрд. грн. Когда мы говорим о доходности в 3-4%, это будет занижать ровно в 3 раза стоимость компании, которую государство планирует выставить на приватизацию", — цитирует издание Данилкива.

В статье звучит вывод, что отказ от европейского метода RAB-регулирования — это способ создать выгодные условия для покупки государственных облэнерго олигархами с прицелом на то, чтобы потом повысить ставки доходности, а значит, сделать бизнес распределения электроэнергии выгодным уже для новых владельцев.

Как ранее сообщалось, экс-замминистра энергетики и угольной промышленности, член экспертного совета Минэнерго Сергей Чех отметил, что потребность в инвестициях в модернизацию распределительных электросетей в Украине до 2030 года — это сумма порядка $12,5 млрд, но при предложенной Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, методике тарифа этих инвестиций не будет.

Напомним, эксперты Европейской Бизнес Ассоциации заявили, что параметры RAB-тариф от НКРЭКУ не улучшат условия инвестирования в Украине.