Новый городской автобус ЗАЗ может составить конкуренцию импортируемым из Беларуси МАЗам

Украинские производители могут потеснить конкурентов с локального рынка. На сегодняшний день ЗАЗ освоил производство автобусов А08 малого класса в трех исполнениях, автобуса среднего класса А09 на шасси "Мерседес" и низкопольного автобуса А10 с несущим кузовом.

Также ведется разработка большого городского низкопольного автобуса А18, рассказал председатель правления ЗАЗ Николай Евдокименко в статье издания "БизнесЦензор" "Как ЗАЗ начал производить автобусы".

Запорожский автомобильный автозавод разрабатывает новую модель автобуса А18 — низкопольного городского транспорта длиной 12 метров. Это аналог автобуса А10, только имеющий большую пассажировместимость.

По оценке руководителя ЗАЗ, годовой рынок автобусов в Украине составляет около 1000-1200 штук. ЗАЗ, который в 2020 году получил сертификат Евро-6, может экспортировать автобусы в страны ЕС, в частности, в Польшу.

При этом, как сообщалось, в 2020 году Киевская городская госадминистрация (КГГА) закупила по лизинговой схеме 50 городских автобусов производства Минского автозавода (МАЗ) за 1,7 млрд грн, что вызвало неоднозначную реакцию со стороны украинских производителей. Эксперты считают, что в будущем автобусы подобного класса можно будет полностью закупать в Украине.

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Для Украины также очень актуальна проблема обеспечения областей школьными автобусами, парк которых остро нуждается в обновлении. Так, в мае 2020 года ЗАЗ выиграл тендер на закупку 30 школьных автобусов для Запорожской области, а в июле 2021 года — тендер на поставку еще 20 автобусов.

В августе 2021 года ЗАЗ передал объединенным территориальным громадам (ОТГ) Запорожской области последнюю партию автобусов А08.

Кроме того, нельзя не учитывать экспортный потенциал отечественных автопроизводителей. Украина традиционно экспортирует автобусы в Грузию, Казахстан, Азербайджан, отмечает "БизнесЦензор".

А поскольку ЗАЗ первым среди украинских заводов получил сертификат Евро-6, который позволяет экспортировать автобусы во все страны Евросоюза, он имеет возможность значительно расширить географию экспорта.

Таким образом, после падения производства легковых автомобилей в связи с массовым ввозом подержанных "евроблях" — нерастаможенных авто из Европы, производство автобусов стало для запорожского завода новой возможностью доказать, что украинские автомобилестроители могут производить качественную продукцию, которую покупают не только внутри страны, но за рубежом.