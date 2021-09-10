Новый законопроект о незаконных стройках позволит Минрегиону шантажировать застройщиков

Министерство развития громад и территорий накануне анонсировало повышение штрафов за незаконную строительную деятельность, нарушения проектировщиков, архитекторов и других участников процесса. Соответствующий законопроект зарегистрировали дружественные Минрегиону депутаты, среди которых племянник одиозного контрабандиста Ильи Павлюка Максим Павлюк. Повышение позволит контролирующей вертикали увеличить размер взяток за покрытие инспекторами таких нарушений.

Министр развития громад и территорий Алексей Чернышов отвечает в правительстве за реформу строительной отрасли. Формально она предусматривает целый комплекс мер по дерегуляции, цифровизации, упрощению процедур общения застройщиков с местными властями и контролирующими органами. Однако пока что особых успехов в вышеперечисленных делах не замечено.

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Реформа понарошку

Реформа официально стартовала 13 марта 2020 года, спустя девять дней после назначения Чернышова министром, принятием Кабмином двух постановлений о ликвидации ГАСИ и создании вместо нее трех органов: сервисной службы градостроительства, инспекции градостроительства и агентства техрегулирования в градостроительстве. За реформу выступал лично президент Владимир Зеленский, пообещав ее скорую реализацию.

ГАСИ пустили под ликвидацию 20 марта 2020 года, переходной период должен был составить три месяца, но он, по сути, затянулся по сей день. Основная критика оппонентов сводится к тому, что вместо одного коррупционного органа в стране фактически появилось три. Так, по сути, и произошло. Недоликвидированная ГАСИ, по данным участников рынка, стала еще активнее требовать "аргументированной благодарности" за свои разрешительные документы, в работу были запущены десятки замороженных ранее проектов, которые простаивали из-за проблем с документами.

Самыми распространенными в СМИ были и остаются две версии причин затягивания Чернышовым реформы. Первая — сознательное затягивание "по указке Игоря Коломойского (поскольку в СМИ министра считают ставленником олигарха, связку якобы обеспечивает бизнесмен Тимур Миндич) с целью дискредитации Зеленского". Вторая — Чернышов попросту не понимает, что делать с реформой.

Однако наиболее реальной выглядит версия, согласно которой Чернышову и его многочисленным ситуативным союзникам из числа крупных застройщиков торопиться с завершением реформы не хочется. Перечень заинтересованных в торможении процессов участников рынка весьма широк — от Конфедерации строителей во главе со Львом Парцхаладзе до отдельных застройщиков-политиков Александра Фельдмана, Павла Фукса, Вадима Столара, Вадима Ваврыша, Дмитрия Исаенко. Затянувшийся "переходной период" создает управленческий и законодательный хаос, удобный для них и их подельников и приводящий к росту коррупции и стагнации для рынка в целом. Когда же "переходной период" будет решено закончить, вместе с ГАСИ будут похоронены и все выданные с нарушениями в этот период разрешительные документы. Самый яркий пример такого строительства на фоне хаоса является скандальный проект по застройке 13 га береговой линии Днепра на Подоле.

Кроме того, пока реформа стоит на месте, при Минрегионе активно продолжает работать Научно-технический совет, который в нужных случаях спокойно пренебрегает государственными строительными нормами. Кроме того, через министерство группа нечистых на руку застройщиков влияет на архстройконтроль, который осуществляют органы, созданные при местном самоуправлении и которым делегированы полномочия по объектам незначительного и среднего класса последствий (СС1 и СС2). У Минрегиона есть вполне понятные механизмы влияния на местные власти — фонд регионального развития и полномочия по перераспределению дотаций из центрального бюджета.

Кадровые игрища

Очередным подтверждением торможения реформы стало увольнение осенью 2020 года руководителей двух новосозданных органов — сервисной службы градостроительства и инспекции градостроительства, которое происходило с нарушением трудового законодательства и закона о госслужбе, что фактически заблокировало работу новых ведомств. При этом и. о. руководителя ликвидируемой ГАСИ назначили Ирину Король, человека одиозного Алексея Кудрявцева, которого хотела вернуть в коридоры власти предшественница Чернышова на посту министра Алена Бабак. В дальнейшем контроль над инспекцией вернули себе не менее одиозные братья Горовые, которые, по данным СМИ, сумели лучше "договориться" с министром об условиях "сотрудничества".

В феврале стало известно, что ГБР провело обыски в ГАСИ. СМИ писали, что это месть Чернышова Король, которая начала свою игру, уволив людей Чернышова на Харьковщине, с которыми он решал вопросы по застройке, собирая деньги с местных строителей. По другой версии, Король якобы решила действовать в обход министра и в вопросах сбора мзды с одного из лагерей застройщиков. Формально обыски планировались по жалобе зампредседателя общественной организации, де-факто подконтрольной Горовым.

Впрочем, на этом кадровая чехарда не закончилась. СМИ писали, что Чернышов обещал лично Коломойскому поставить руководить ГАСИ Елену Костенко — бывшую уволенную и.о. главы ГАСИ. В результате последняя восстановилась через суд в марте 2021 года на должность замглавы ГАСИ.

Логичным итогом всей истории с реформой стал факт того, что подконтрольная Чернышову Временная следственная комиссия ВР по вопросам расследования фактов коррупции в органах ГАСК инициировала отмену постановлений Кабмина, которые были стартом реформы как таковые, что "привели к росту коррупции в отрасли и негативным последствиям". В результате вместо трех органов оставили один — Госинспекцию архитектуры и градостроительства Украины, которая впоследствии должна прийти на смену ГАСИ.

По сути, "реформу" в ее изначально виде тихо "слили". И принятый в первом чтении 1 июля законопроект о реформировании градостроительной отрасли — не более чем "огрызок" от изначальной инициативы. Законопроект подвергли критике СМИ и эксперты, поскольку он позволит сделать незаконную застройку еще более бесконтрольной.

С начала марта 2021 года полномочия и.о. главы ГАСИ исполняет Сергей Галицын, человек Горовых. Сразу же после вступления в должность Галицын полностью обновил состав разрешительной комиссии ГАСИ, введя туда сбалансированно людей Горовых (в частности, своего внештатного советника, экс-замглавы ГАСИ Кузьмина Валерия Филончука) и людей Чернышова (в частности, гендира Директората пространственного планирования территорий и архитектуры Минрегиона, экс-директора Департамента градостроительства и архитектуры Киевской КГА Евгения Плащенко). Также к координации вернулась человек Горовых Елена Айхель, бывшая сотрудница ГАСИ.

ГИАГ 28 апреля 2021 года возглавил Семен Кривонос. Его лоббировали Михаил Саакашвили (Офис простых решений) и президент Конфедерации строителей Украины Лев Парцхаладзе, и вопрос де-факто, как писали СМИ, была давно решен.

Штрафы ради новых схем?

Продолжением этой "псевдореформы" должны стать изменения в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях, которыми усиливается ответственность для нарушителей строительного законодательства. Как указывают в пояснительной записке авторы законопроекта (фактически написанного в Минрегионе), штрафы нужно поднять "с целью обеспечения условий для надлежащего функционирования и развития строительной сферы, в том числе, составления и направления в нужное русло общественных отношений, возникающих при градостроительстве". Увы, пока остается только гадать, что это за "нужное русло".

Согласно законопроекту, некоторые штрафные санкции планируется повысить в 8-10 раз. Например, если сегодня за выполнение подготовительных работ без подачи соответствующей декларации в контролирующие органы предусмотрен штраф до 5100 грн, то в законопроекте предлагается повысить его до 34 тыс. грн. Строительство без надлежащих документов сегодня наказывают (в зависимости от категории сложности объекта) штрафом от 4250 грн до 51000 грн, инициатива Минрегиона и депутатов предполагает повышение верхней границы штрафа до 85 тыс. грн. Аналогично предлагается повысить штраф за эксплуатацию незаконно построенных зданий. В 2-3 раза предлагается увеличить штрафы для архитекторов, других руководителей проектов, которые несут ответственность за строительные нарушения, а также за недопуск контролирующих органов на объект или невыполнение их предписаний.

Конечно же, для крупных строительных компаний эти штрафы ничего не значат. Однако для мелких и средних застройщиков, судя по всему, появится возможность для инспекторов на местах шантажировать их более высокими размерами взяток.

Все дела об административных правонарушениях в этой сфере предлагается передать в подконтрольную Минрегиону и ключевым застройщикам Градостроительную палату (сегодня это компетенция органов госархстройконтроля — в зависимости от категории сложности это может быть либо местная, либо государственная инспекция). Фактически это возможность централизовать "решение проблем" застройщиков в одном месте.

Появляется отдельная статья, которая регулирует временный арест недостроя в связи с нарушениями. Порядок такого ареста будет определять Кабмин — это большой коррупциогенный фактор, поскольку документ можно будет менять хоть на каждом заседании, при этом его подготовка не будет прозрачной для добросовестных участников рынка. Более того, сам такой арест — это фактически новый инструмент давления на застройщиков, поскольку его причиной может быть по факту какое угодно мелкое нарушение. Накладываться он будет на срок рассмотрения дела об админправонарушении в Градостроительной палате. А отменить его можно будет только через суд. Все выглядит так, что у Минрегиона появится дополнительная возможность "кошмарить" строительный бизнес.

Такого рода инициативы, которые через Раду собираются проводить в том числе под формальным авторством родственника одиозного контрабандиста Ильи Павлюка, лишь подтверждают упорные слухи о прочных связях Алексея Чернышова не только с Игорем Коломойским и Тимуром Миндичем, но и с уголовным миром типа известного львовского "предпринимателя" Владимира Дидуха.

Вопрос лишь в том, почему на "реформы" в строительной отрасли авторства Минрегиона и Алексея Чернышова до сих пор не обращают внимание антикоррупционные активисты и правоохранительные органы.