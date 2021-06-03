Нужны энергия и цель. Как собственнику бизнеса повысить свою личную эффективность

В бизнесе лидер, он же собственник бизнеса, должен быть движущей силой для своей команды. Кроме этого, чтобы успеть и быть первым, он вынужден бежать так, чтобы конкуренты видели только его пятки. Для этого нужна энергия и внутренний ресурс.

Наталия Шмигельская, предприниматель с 19-летним стажем управления бизнесом, рассказывает на собственном опыте, как собственнику бизнеса повысить свою личную эффективность.

Ищите возможности, которые могут ускорить Ваш рост.

Интенсивность жизни увеличивается с каждым годом. Чтобы успевать больше, мы должны максимально видеть возможности, взращивать свою команду диджитализировать свой бизнес и свою повседневность. Глобально мир уже, как на ладони. Посредники уходят, развиваются интернет-площадки, продажи за пределы страны стали очевидным для масштабирования своего бизнеса.

Визионер должен уметь отстраниться, чтобы посмотреть, что происходит в мире, мечтать, планировать развиваться и при этом уметь заряжаться и не выгорать. Чтобы появились классные идеи, должна быть энергия. Нет энергии — слабые мысли. А энергии не будет, если Вы постоянно "тонете" в "операционке". Визионер должен отдавать, контролировать, тогда будет результат. Для этого нужна команда, которая хочет и может брать на себя ответственность. Пока Вы не научитесь создавать такую команду и делегировать, компания не сможет использовать максимально своё преимущество на рынке.

Определите четко свои цели: куда вы идете, зачем и с кем.

Без четкого туннеля к цели Вы будете сворачивать все время не туда. Ваши люди тоже будут расфокусированы. Ваша энергия будет распыляться. Тогда как в противном случае Ваша энергия и энергия всех людей будет обращена в одну точку. Чувствуете разницу? Выстраивайте свою "дорожную карту" максимально прицельно: точные задачи, точное время и KPI.

Делегируйте.

Управлять бизнесом удаленно стало нормой, при условии четкой стратегии и точек контроля. Я так живу давно — привыкла проводить зиму в теплых краях, поэтому полгода работаю онлайн. Если раньше мое желание обсудить вопросы по видеосвязи воспринимали с удивлением, то сегодня это уже повседневность, которая удобна и эффективна. Всегда помните о том, что когда Вы приглашаете на работу людей, то Вы через зарплату покупаете у них свое время. Именно это время зачастую и определяет Вашу личную эффективность.

Разделяйте понятия "собственник" и СЕО.

Если у вас активный СЕО, то дайте ему возможность расти и развивать компанию, брать на себя ответственность и отвечать за свои поступки, находя самостоятельно решения в сложных бизнес-ситуациях. Например, спрашивать "как ты сделал бы сам в этой ситуации?", а не решать все самостоятельно. Так же важно всегда делать мозговые штурмы и перевести визию в стратегию, стратегию в тактику, а тактику в деньги. Если вы сами СЕО, то ваш СЕО — по сути администратор, и это важно осознавать.

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Развивайте постоянно свои горизонты, чтобы развивать горизонты сотрудников.

Собственник не может вырасти, если не вырастет команда. Команда не может перерасти собственника. Все ограничения в компании находятся головах команды.

У меня была ситуация, когда я попросила директора завода производить больше ланчей. Она утверждала, что места расширить производство нет — упираемся в цифру 4 тыс. ланчей в день. Тогда я предложила шокирующую идею, на которую она не согласилась. Мне пришлось согласиться с ее доводами и подождать полтора месяца. Но в итоге моя идея пошатнула ее границы в голове и она сама придумала, как расширить производство. Теперь мы можем производить, кроме всей продукции десятки тыс. ланчей в день.

Не бойтесь совершить ошибку.

Если Вы постоянно будете себя останавливать из-за страха оступиться или выглядеть в глазах других как-то не так, то Ваша скорость развития будет минимальной. У меня, например, нет никогда сомнений "делать или не делать", если я чувствую, что мне нужен результат. Если мне нужно знакомство с человеком, то я подойду и познакомлюсь или напишу в соц сетях. Без навязчивой задней мысли о том, что он обо мне подумает.

Ищите свои источники вдохновения.

Устраивайте себе подзарядку всегда, как только чувствуете, что ресурс внутренний снижается. Это тоже ваша работа. Без Вашей кипучей энергии все процессы в компании будут тоже вяло текущими.

Когда я напитываюсь солнцем в жарких странах и звоню бодрая и активная сотрудникам, то как будто физически ощущаю, как подзаряжаю их энергией.

Выстраивайте максимально удобные для себя точки контроля.

У меня на телефоне SWOT-анализ всех финансовых результатов. Мне нравится видеть в телефоне точки контроля, на которые могу влиять в режиме real time. Еще мой совет в этом ключе: привлекайте независимого аутсорсера, который может в любой момент проверить все проблемные участки Вашей компании.

Медитируйте.

Медитация – это прекрасный инструмент для того, чтобы обнулиться, увидеть новые горизонты и получить инсайты. Когда наш ум успокаивается, мы более ясно видим ситуацию: мы поднимаемся НАД обстоятельствами и решение всех вопросов как-будто озаряет наш мозг.

Наслаждайтесь жизнью.

Только кайфуя, воспринимая бизнес как творчество, можно делать масштабные проекты. Я люблю повторять, что бизнес — это как игра. Многое определяет наше внутреннее счастье и любовь к своему делу. Когда мы открыты миру, к нам всегда приходят идеи, мы любознательно смотрим на свою отрасль и, наслаждаясь, творим с максимальным результатом в нашем бизнесе, имея внутреннее состояние счастья и любви к своему текущему делу жизни.

Наталия Шмигельская выступит на Get Business Festival 14 июля. Регистрируйтесь на сайте https://get.delo.ua