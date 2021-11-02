Family production: как киевская семья снимает рекламу для Diesel и Saint Laurent

Анастасия Буковская, соосновательница Family production — студии, которая занимается большим продакшном видеорекламы, съемкой музыкальных видео и кино, вспоминает, как на одном из показов встретила знакомых из кинотусовки, которые спросили: "Ну что, Настенька, чем занимаешься?" "Рекламу делаю", — с гордостью ответила она и услышала в ответ сочувственное: "Ничего-ничего, не расстраивайся, это скоро пройдет".

Это было в середине 2000-х. Сейчас Family production снимает ролики для крупных международных брендов, среди которых Dior, Nike, Diesel, Kyivstar, Saint Laurent, Peugeot. Имеет призы таких престижных фестивалей, как Yellow pencil и Канские львы.

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Первых трех "львов" студия получила в 2018 году за ролик для Diesel, снятый в Киеве, А этим летом семь "Каннских львов" выиграл ролик Francesca для Diesel, продакшн-сервисом которого занималась Family Production.

Family production Анастасия Буковская основала в 2004 году вместе с мужем Даниилом Каптюхом. В беседе с Delo.ua основатели Family production рассказали о самых главных удачах и самых жутких факапах, о трансформациях, которые переживала студия на пути от маленькой компании, арендующей в Киеве однокомнатную квартиру, до продакшна с двухэтажным офисом на Воздвиженке, снимающего ролики для крупных международных брендов. А еще о том, почему на веб-странице студии красуется слоган "Our team is a big happy family".

17 лет — буйный юношеский возраст по человеческим меркам. Бизнес развивался, как американские горки? Ведь за это время мир пережил кризис 2008-го, Украина — кризис 2014-2015 годов. Какие главные моменты в жизни студии можете назвать и что драйвило на каждом из этих этапов?

Анастасия Буковская: Я очень люблю фразу: дорогу осилит идущий. Не скажу, что были какие-то взлеты, активные пики, потому что двигались шаг за шагом, ступенька за ступенькой. Когда в 2004 году с моим мужем Даниилом Каптюхом создавали Family production, то сразу поставили цель, что эта история вдолгую.

Family — это близкие люди

А Даниил, как и вы, из кинематографической семьи? Спрашиваю, потому что на сайте студия представлена как "семья фильммейкеров", значит, для вас это важно.

Анастасия Буковская: Больше я фильммейкер. В третьем поколении. Мой дедушка (Анатолий Буковский. — Delo.ua) был режиссером игрового кино, папа (Сергей Буковский. — Delo.ua) — режиссер-документалист, вот недавно сделал картину "В. Сильвестров", бабушка (Нина Антонова. —Delo.ua) — актриса. Бабушка по маминой линии — звукорежиссер, проработала 35 лет на киностудии Довженко. Мама работает в нашей команде production-менеджером. В общем, вся семья из кино.

Муж мой продюсер по образованию, а у меня режиссерское образование. Мой брат Никита, который пошел в первый класс, когда я поступила на первый курс института, снимался во всех моих и всех друзей курсовых работах, в старших классах школы много помогал на съемках — думаю вы можете представить какой у него опыт, позже тоже подключился к нашей компании, став совладельцем и исполнительным продюсером.

Family в названии шире, чем просто указатель на родство людей-основателей?

Анастасия Буковская: Вообще, концепция компании и подход к работе такие же, как в семье. У нас люди работают по много лет, и они все очень близкие люди. Всякое, конечно, бывает: пришли, ушли, не подошли. Но чаще это все-таки люди, встретившиеся не случайно и идущие по этому пути вместе.

А сколько человек в команде?

Анастасия Буковская: Около 20. Мы хотели бы и больше, и всегда в поиске новых талантов.

У кого учились на старте

Когда открыли бутылку шампанского в честь первого успеха? Есть такая традиция?

Анастасия Буковская: Когда выигрываем тендер, в чате команды Family пишем сhampaign и всем, кто в офисе, наливаем шампэйн.

Первая большая победа — работа с международным сетевым агентством, а первый проект для большого клиента — проект для чипсов "Люкс" с Ark Thompson. Все было, как у Бегбедера в "99 франках". Сотрудничая с иностранными специалистами, учились у них и таким образом понимали, как устроен мир рекламного бизнеса, как построены взаимоотношения между продакшном и рекламным агентством, клиентом и командой.

Вторым этапом было (я не могу об этом не вспомнить, хотя сейчас о таких вещах говорят все реже) сотрудничество с российским рынком. В 2008-2009 годах мы активно работали с самыми большими российскими продакшнами. Они заказывали у нас сервис, обычно приезжали с классными иностранными режиссерами. Первым крутым проектом, который мы выиграли, был Fanta. Делали сложные технические съемки. Снимали Toyota rav4 в Мариуполе на металлургическом комбинате имени Ильича, в Днепропетровске в метро загоняли на рельсы машину. Этот этап был хорошей школой.

Когда был Майдан, революция и началась война, мы сразу прекратили сотрудничество с русскими компаниями и полгода снимали только локальные проекты.

И тогда поняли, что у нас только один путь — выходить на международный уровень. Стали пробивать эту стену — в в Европу.

Факап с хеппи-эндом

И как решили пробивать окно в Европу?

Анастасия Буковская: Ездили на разные кинофестивали, но чаще всего на "Каннских львов", самое главное событие в мире рекламы. Мы проводили на этом фесте нон-стоп по семь-восемь встреч в день: рассказывали, какие у нас крутые локации, актеры, технические возможности, классные павильоны, показывали презентации. Но уезжали ни с чем…

И в какой-то момент решили не ходить маниакально на все возможные встречи, а устроить тимбилдинг и поехать в Канны в свое удовольствие. Кстати, делаем так последние несколько лет: ездим командой 10-14 человек и живем на вилле. Поездка в Канны — самый большой бонус для команды. Туда рекламщики со всего мира приезжают, тусовки, награждения, все ходят с этими "львами". Это энергетика, которой заряжаешься.

И вот мы в Каннах в 2015 году, последняя наша встреча назначена на субботу на 11 утра в отеле Best Western на Rue d'Antibes с французскими production-продюсером и режиссером, которые могут стать нашими заказчиками. Я предлагала отменить встречу, все равно это не работает.

Но все-таки пошли?

Анастасия Буковская: Решили — пойдем в последний раз. Заходим в лобби отеля Best Western, где сидят продюсер Алан Диб и его режиссер Бенджамин. Открываем айпад, показываем презентацию, и тут происходит химическая "встреча" — мы чувствуем контакт, мы друг другу понравились. Алан говорит: "Ребята, ну вы вообще обалденные. Я вам пришлю посчитать какой-нибудь сценарий".

Дождались, прислал?

Анастасия Буковская: Месяца через три он прислал запрос: "Вы говорили, что у вас недорогие актеры массовых сцен, а у меня есть ролик, для которого надо 500 человек массовки. Снимаем с дрона и из самолета. Пассажиры летят в самолете, смотрят в иллюминатор и видят, что внизу на поляне стоят люди с табличками, из которых складываются слова: "Пользуйтесь автобусом Megabus. Услуга стоит всего 1 евро". Мы ответили, что, конечно, сделаем.





А 500 человек массовки — это действительно не проблема?

Анастасия Буковская: У нас есть своя кастинг-студия, но 500 человек массовки мы не держим. Обратились к специалисту, который занимается подбором массовок. Объяснили ему, как это важно: у нас очень ответственный проект, это наш первый иностранный клиент. Он сказал: "Ребята, вообще не вопрос, 500 человек — этот детский сад. Я с Бортко снимал "Тараса Бульбу", у нас по 2 тысячи массовки было каждый день".

Отрепетировали, дрон полетал, договорились, где кормим, где вода стоит. И вот день съемки. Восемь утра. Все замечательно. Съемочная группа разворачивается среди деревьев, режиссер снимает бекстейдж, Алан (продюсер, с которым общались в Best Western): "Bonjour-bonjour".

Я делаю себе кофе, и вдруг раздается звонок. Виктор, наш production-менеджер (кстати, тоже Family — одноклассник моего брата), говорит: "Настя, у нас проблемка. Водители "Богданов" (которые массовку должны везти от Выдубичей на место съемки) говорят, что людей не 500, а максимум 200".

Я нахожу массовода, спрашиваю: "Где люди?" Он не знает. Звоню его боссу, который в офис приходил, тот отвечает: "Я в Днепропетровске на съемке, ничем помочь не могу". Начинаем поднимать всех массоводов, но в этот день куча съемок и никого нет. Срыв реальный.

Мы прыгаем в машину, едем в Киев и звоним во все вузы. Я позвонила мужу и говорю: с тебя 50 человек, ищи на вокзале, ищи, где хочешь и как хочешь, но через два часа они должны стоять в кадре. И так всем сотрудникам. Я лично стояла с "Богданом" под пединститутом и собирала там студентов.

Ровно в 12, к началу съемок, 500 человек стояли в кадре. Французы обо всем даже не узнали, знал только режиссер-бельгиец, который выкурил пачку "Мальборо".

Это история о том, что каким бы ты ни был крутым, сколько бы лет ты ни работал, но если случается факап, только ты сам можешь помочь своему бизнесу.

О наградах и конкурентах

У вас в этом году семь "Каннских львов" за ролик для Diesel. Первых "львов" в 2018-м вы тоже получили за ролик для Diesel, который был отмечен в трех номинациях: режиссура, продакшн-дизайн и операторская работа. А какой была реакция на такую крутую награду?

Анастасия Буковская: Эти награды привлекли много внимания к нашей компании, сам ролик был снят в Киеве на Подольско-Воскресенском мосту под музыку Эдит Пиаф. Очень красиво. И это был тот случай, когда первые три дня после того как вышел ролик, мы, заходя в любое кафе, слышали Эдит Пиаф, а люди, смотря в телефон, говорили: "О боже, это снято у нас".

Этот wow-эффект на работе агентства как-то отразился?

Очередь стояла, чтобы у нас работать.

Даниил Каптюх: Это была наша первая работа для Diesel, потом мы для этого бренда еще несколько кампаний сделали.

В этом году нашу работу для Diesel отметили несколькими наградами на очень крутом фестивале Yellow pencil. И мы получили крутую награду на Киевском международном фестивале рекламы: по совокупности работ, которые подавали, мы были отмечены как самая креативная продакшн-компания.

Теперь, когда вы можете сказать: "Смотрите, какое у нас портфолио, у нас есть "Каннские львы", есть Yellow pencil", вам проще получать заказы?

Анастасия Буковская: У нас же выбирают не по призам. У нас много составляющих. На этапе тендера всегда есть такие основные моменты: режиссер, которого предлагаем на проект с его портфолио, его видение — режиссерский treatment, продакшен treatment — как мы предлагаем это снять, логистика, бюджет и тайминг.

А награды — это скорее, память о проекте. Да, это признание, но мы всегда понимаем, что надо крутить этот велосипед, двигаться дальше.

Ролик Francesca — имиджевая реклама Diesel, получившая семь "Каннских львов" в июне 2021 года

Кто ваши конкуренты?

Анастасия Буковская: Наверное, наш главный конкурент — Radioaktive Film. Это первый production в Украине, совладельцы которого американцы, поэтому им всегда проще было пригласить иностранца в сервисные проекты. Суперкрутой production, большие молодцы, я обожаю "Чернобыль", которой они снимали.

По оборудованию украинские продакшны конкурентоспособны с международными?

Анастасия Буковская: Они покупают всю соответствующую последним тенденциям технику.

Есть компания "Фильмотехник", которая разрабатывает краны и специальные стабилизирующие головы для камеры для 37 стран. Весь инжиниринг происходит в Украине. Об этом мало кто знает и мало кто говорит. Они в 2006 году получили два "Оскара" за вклад в техническое развитие киноиндустрии.

В Киеве очень крутая техническая база, и это большой-большой плюс.

Два прихлопа, три притопа

Как меняется рынок рекламы? Какие новые тенденции появились? Какие зарождаются тренды?

Анастасия Буковская: В 2020-м на продакшн-форуме, один из дней которого был посвящен рекламе, в панельной дискуссии, которую я модерировала и в которой участвовали представители самых крутых рекламных агентств — Паша Вржещ из "Банды", Андрей Федорив из Fedoriv Agency, креативный директор BBDO Анже Йереб и Витя Шкурба, креативный директор ISD Group, — мы выясняли, какие сейчас тренды. Тренд в Украине такой: 15 секунд рекламного ролика, а лучше 6 секунд. И снимаются ролики "в два прихлопа, три притопа", как мы это называем между собой.

"В два прихлопа, три притопа" — это значит недорого и быстро? Правильно понимаю?

Анастасия Буковская: В Украине нужно много недорогого контента, который можно быстро делать. И такого снимается достаточно. На этой дискуссии многие представители рекламных агентств говорили нам, production-продюсерам, что могут вообще все на телефон снимать. А в этот момент у меня шла съемка ролика для Сен-Лорана, и весь свет Киева был собран в этой декорации. У нас было 500 киловатт света. Это очень много. Таким было требование оператора Филиппа Ласора, совершенно гениального, работающего с Софией Копполой и Вонгом Карваем.

Сейчас бренды снимают рекламу специально для интернета. Ролик для Сен-Лоран, о котором упомянули выше, — это digital-реклама?

Анастасия Буковская: Сейчас в мире, снимая digital-рекламу, запускают кампейн (съемка рекламной кампании коллекции. — Delo.ua). Мы снимаем Сен-Лоран-кампейн или Dior-кампейн. Это имиджевая реклама. Она идет в интернет, но снимается качественно, чтобы привлечь людей, которые видят очень много рекламы и уже не обращают ни на что внимание. Чтобы люди увидели — wow — и захотели. У нас иногда считают, что это все можно быстро: чик-чик, два слова и готово.

Конечно, не все клиенты такие. Бывает, отказываемся от тендеров, или не берем новых, потому что у нас есть определенный пул клиентов — постоянных, ценных, с которыми мы делаем качественные работы.

Даниил Каптюх: Бюджеты у украинских и европейских клиентов отличаются на порядок. Мы это понимаем и заинтересованы развивать украинский маркетинг и делиться теми международными стандартами, которые получаем на международных проектах. Но иногда не все получается вместить в бюджет.

У западных компаний другие маркетинговые задачи, другие каналы коммуникации





Почему международные бренды любят снимать длинные имиджевые ролики, а наши — нет?

Даниил Каптюх: Потому что у них такая стратегия. Например, сделать рекламный ролик как маленький фильм и разместить его в интернете. Создать ценный с художественной точки зрения продукт, и люди сами будут его смотреть.

У нас это зачастую стандартные 30-секундные или 45-секундные рекламные ролики для ТV, потому что телевидение остается приоритетным каналом коммуникации. Ограничения по времени и то, каким должен быть сценарий, диктуют правила: в этот сценарий и тайминг надо вписаться и рассказать историю.

Когда мы снимаем европейские digital-кампании, могут быть более развернутые скрипты.

Но digital — это не дешево. Это просто формат, который точно так же нужно качественно и дорого снимать.

Почему-то наши украинские клиенты считают, что digital должен быть дешевле, но на самом деле он дороже. Наши европейские клиенты тратят в 3-4 раза больше на digital.

О бюджетах минимальных и максимальных

Какой средний бюджет рекламного проекта?

Анастасия Буковская: Минимальный бюджет — 50 тысяч евро. Средний — 100 тысяч евро. Это чтобы снять в один съемочный день с хорошим режиссером качественную работу.

Какой минимум и максимум можно заработать на проекте?

Анастасия Буковская: От бюджета продакшн-компания получает комиссию в размере 15%. Стандартная комиссия для Украины — 15%. Вот и посчитайте, сколько сможет заработать продакшн при бюджете 50 тысяч евро, — семь с половиной тысяч евро. Но 50 тысяч — это маленький бюджет. А есть бюджеты и по несколько миллионов.

То есть возможность заработать миллионы есть?

Возможности всегда есть. Главное — уметь качественно делать свое дело.

Зарплаты на уровне Румынии

В Украине в рекламном продакшне зарплаты, как и в других секторах, меньше, чем в Европе?

Анастасия Буковская: В последнее время в Украине зарплаты в продакшне на уровне с Восточной Европой. Технический персонал — плюс-минус приблизительно, как в Словении, Румынии, Литве. Мы же раскачиваем рынок, появляется спрос — к нам начинают приезжать на съемки.

Сравнимы с зарплатами айтишников?

У нас зарплата исчисляется съемочными днями. Допустим, художник получает 30 тысяч гривен за один съемочный день. Может, он будет работать один съемочный день, а готовиться к этому месяц. А может, будет работать два, три, четыре съемочных дня (это максимум) и тогда получит 120 тысяч гривен.

Что изменилось в ковидные времена

При каком бюджете не возьметесь за съемки, потому что низкая маржа?

Анастасия Буковская: Как сказала выше, 50 тысяч евро — это минимум. Но иногда есть другие важные вещи. В марте 2020 года наш клиент "Киевстар" захотел сделать кампанию с призывом Stay home — "Оставайся дома".

Если бы нам предложили, например, орешки или сухарики снимать, мы бы ни за что не пошли на это (правда, мы и в другие времена такое не снимали). Было опасно, но это была важная миссия — призывать украинцев оставаться дома, думать о близких. Я как режиссер вложила в эту историю душу.

Сняли классный ролик, который хорошо сработал. И это было не про деньги, не про маржу, не про бизнес. Это было о том, что я могу сделать для своей страны, для людей.

В 2020-ом с началом эпидемии ковида большинство компаний вынуждены были трансформировать свои стратегии. Как действовали вы?

Даниил Каптюх: Мы моментально отреагировали. Во-первых, у нас отменилось много иностранных проектов, то есть мы сразу переориентировались на украинский рынок. Плюс были ограничения по съемкам: количество людей до 15 человек, а обычно команда на съемочной площадке — 80-150 человек. Поэтому мы маленькими группами начали снимать ролики. На съемочную площадку вышли офисные сотрудники, которые совмещали несколько профессий. Наш продюсер мог, например, помогать оператору или на кейтеринге стоять.

Мы были одной из первых продакшн-студий в Киеве, которая начала снимать во время ковида. Сняли ролик для Mcdonald's — "Когда закрываются двери — открываются окна". Очень красивый получился ролик, съемки которого запомним на всю жизнь.

Анастасия Буковская: Мы разработали протокол безопасности для съемок во время пандемии, проанализировав около 15 протоколов других стран, и поделились с ассоциациями рекламной и киноиндустрии после того, как этот протокол одобрили в Министерстве культуры. Горжусь, что его разрабатывала моя команда.

Съемка клипов — это больше для души

Понятно, что из трех направлений — реклама, музыкальное видео и кино — приоритетны съемки рекламы, так как это приносит основные деньги? Тогда зачем занимаетесь съемками клипов?

Анастасия Буковская: Конечно, музыкальное видео — не основное направление, это имиджевая история. Тут больше творчества, меньше рамок. Это драйв, когда не по четким брифам и сторибордам, а больше для души. Другая энергия.

Для каких известных музыкантов снимали клипы?

Анастасия Буковская: Самый известный клип — для Сесиль Кассель, сестры Венсана Касселя. Получился очень классный. После этого меня Козырев на телеканал "Дождь" приглашал на интервью, но я отказалась. Недавно снимали, правда, рекламный ролик с женой Касселя Тиной Кунаки. Сестру снимали, жену снимали. Где Кассель?

От сервиса к копродакшну и своему кино

Кино — это направление, которое появилось у Family недавно. Удивило, что вы так долго не заходили в кино, хотя вся ваша семья связана с кинематографом. Может, потому, что знаете не понаслышке, что такое снимать кино…

Анастасия Буковская: Абсолютно. Просто снять кино, чтобы удовлетворить свои амбиции, мне было совершенно не интересно.

То есть кинонаправление запускали как бизнес всерьез и надолго? Какие проекты в портфолио?

Анастасия Буковская: Сначала как сервисное направление. Сняли два фильма для наших партнеров из Берлина: один за девять съемочных дней снимали у них, второй у нас за 25 съемочных дней.

На сегодня у нас первый ко-продукционный проект, который мы только закончили снимать, это польско-украинская история "Deep Frozen Goods", режиссер Anna Maliszewska. Это история, которая разворачивается между двумя границами, украинской и польской. Михал — отец-одиночка, дальнобойщик. Когда он в рейсе, за его дочкой присматривает украинская няня. Но ее скоропостижная смерть отправляет Михала в неожиданное путешествие, во время которого он узнает, что такое отцовство и что является самым важным в жизни. Это классическое роуд-муви наполненное приключениями и неожиданными сюжетными поворотами. Проект создается при финансовой поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино и Польского киноинститута (Polski Instytut Sztuki Filmowej).



Для Family это будет первый игровой полный метр?

Анастасия Буковская: Несервисный — первый. Также в этом году снимаем полностью украинский фильм "Кого ты больше любишь, детка", режиссер Тоня Ноябрева.

УТОЧНИТЬ: Кто финансирует? Держкино?

Анастасия Буковская: А в 2019 году я сняла свой игровой режиссерский короткометражный дебют "Бульмастиф".

Новичком себя ощущали?

Анастасия Буковская: Это абсолютно другие чувства, несмотря на большой бэкграунд. Несмотря на то что наш слоган "filmmaiking — делать фильмы у нас в крови", и я, казалось бы, знаю все.

Меня все спрашивали: "Ты продюсер, у тебя большой продакшн, зачем тебе это надо?" А мне нужно было реализовать свои мечты. Я всегда хотела быть режиссером. Это профессия, в которой чувствую себя в своей тарелке. Когда мы начали бизнес, продюсирование не оставляло времени для творчества. А сейчас компания подросла, и я могу себе позволить снять кино. И если сейчас это не сделаю, то не сделаю никогда.

Ожидали, что "Бульмастиф" победит в международном конкурсе "Молодости"?

Анастасия Буковская: Конечно, победа в международном конкурсе, "Скифский олень", приз экуменического жюри и диплом национального конкурса — это гордость.

Почему выбрали такую тяжелую тему?

Анастасия Буковская: Я все чаще встречаю людей, которые возвращаются из АТО и пытаются адаптироваться к нормальной жизни. Они есть и в нашей компании. Их, к сожалению, становится все больше.

На компанию фильм поработал?

Анастасия Буковская: Мы сотрудничаем с людьми неслучайными, людьми насмотренными, зачастую окончившими киношколы, поэтому мне интересно с ними встречаться и говорить на одном языке. Нередко большие продюсеры приезжают и говорят: давай посмотрим твой фильм и обсудим. Новый уровень отношений и общения.

Каким был бюджет и откуда деньги на фильм?

Анастасия Буковская: Имея большой продюсерский бэкграунд и делая себе такой подарок, как съемки кино, я не могла не подумать о миссии для индустрии: мы взяли 12 интернов на проект, и все наши ключевые люди — главы департаментов — были супервайзерами у этих ребят.

У "Бульмастифа" было три источника финансирования: 50% — Госкино, 50% — Family production. Бюджет фильма составил 100 тысяч евро.

Небольшая сумма…

Анастасия Буковская: Поездив с "Бульмастифом" по фестивалям и послушав, за какие деньги снимают, например, в Италии, наш бюджет еще кажется космическим. У Госкино сейчас лимит бюджета — полтора миллиона гривен на короткометражный фильм. Я не знаю, как снять за такие деньги. Мы снимали семь дней, но все равно это очень маленькая сумма. Поэтому, конечно, Family стал сопродюсером этого проекта.

Что будете снимать дальше?

Анастасия Буковская: Буду снимать отчасти продолжение "Бульмастифа" — игровой полный метр. Сейчас этот проект на стадии разработки.

Ваш отец Сергей Буковский рад, что вы начали снимать кино? Кстати, как он относится к тому, что и дочь, и сын в рекламе?

Анастасия Буковская: Я показала ему сценарий "Бульмастифа". Он сказал: "Это неплохо". Потому что обычно все не так. Когда я сделала фильм, ему понравилось. Это уже плюс. Все остальные наши заслуги: "Каннские львы" и другие награды — это как бы важно, но люди искусства больше все-таки обращают внимание на творческие успехи.

Эко-френдли

Знаю, что вы на съемочной площадке отказались от пластика, что очень непривычно пока что для продакшн-бизнеса. Это влияние сотрудничества с европейцами, где экоповедение норма?

Анастасия Буковская: Все началось с того, что мы посчитали, сколько мусора остается после съемочной группы.

Мешки?

Анастасия Буковская: Мешки с пластиком. А сегодня появилось много одноразовой посуды, которая разлагается, которую можно перерабатывать. Последние три месяца мы используем только ее. А мусор мы два года уже сортируем. Моя мечта, чтобы это утвердили на законодательном уровне. Если мы запретим использовать пластик на съемочных площадках, как пакеты в супермаркетах, это вызовет уважение ко всей индустрии со стороны европейских коллег.

Но это же и дополнительные затраты?

Анастасия Буковская: Кинопроизводство — это вообще дорогая история. Поэтому когда продакшны говорят с клиентом о стоимости работ, важно, чтобы проговаривали и момент незагрязнения окружающей среды.

А у вас не было желания уехать в Европу или Штаты, в тот же Лос-Анджелес, например, открыть там офис?

Анастасия Буковская: Мы очень любим свой дом. Наша цель — показывать и привозить людей из Голливуда, Европы к себе домой, сотрудничать с ними. Мы получаем удовольствие, когда они приезжают к нам, снимают и потом говорят: "Вау, ребята, это очень круто". Последний раз клиент сказал: "Я в Южной Африке испытывал такое". А Южная Африка считается суперсервисной страной, просто топ-топ.

Беседовала Елена Гладских