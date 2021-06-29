7 Каннских львов получила реклама Diesel, снятая в Киеве украинской Family Production

На одном из самых престижных международных фестивалей рекламы "Каннские львы" ролик Francesca, продакшн-сервисом которого занималась украинская компания Family Production, отметили семью призами в номинациях режиссура (Золотой лев), монтаж (Серебряный лев), операторская работа (Золотой лев), музыка (Серебряный лев), кастинг (Серебряный лев).

В категории Film — награды в номинациях "Фильм" (Золотой лев) и "Онлайн-фильм" (Серебряный лев).

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Francesca — это фактически короткометражный фильм, главную роль в котором исполнила девушка-трансгендер, проходящая путь изменений своего тела и социальной жизни.

Продакшн-сервисом для агентства Division Paris занималась украинская компания Family Production. Режиссером выступил Франсуа Руссель, ранее сотрудничавший с Мадонной, Depeche Mode, The Rolling Stones и известными мировыми брендами.

Посмотреть ролик Francesca можно здесь.

"Во-первых, клиенты и бренды, которые к тебе возвращаются, — это самое важное для любого продюсера.

Во-вторых, возвращение именно Diesel для нас особенно важно из-за контекста. Если раньше иностранные агентства и бренды выбирали прежде всего страну для съемок, то сейчас акценты изменились.

Выбирают прежде всего команды, которые защищает режиссер. Мы рады, что Франсуа снова доверился Family, и это вылилось в 7 наград и еще одну крутую работу", — комментирует генеральный продюсер Family Анастасия Буковская.

Предыдущее сотрудничество Family Production и Diesel — рекламный ролик, который также снимали в Киеве, вылилось в три Каннских льва. Поэтому новую рекламу итальянский бренд снова решил снимать в украинской столице.

Съемки ролика Francesca проходили в одном из учебных заведений столицы. У зрителей создается впечатление, что в видео было использовано много локаций, но такой эффект был достигнут исключительно благодаря работе художников-постановщиков, которые меняли внешний вид одной и той же локации.

Во время работы над видео команда столкнулась и с такими особенными моментами: каждый кадр снимался на отдельную песню — для этого был собран специальный плейлист, и ни один трек не повторялся при новой сцене.