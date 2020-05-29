Fozzy Group закончила 2019 год с оборотом в 78 млрд гривен

Рост оборота Fozzy Group в 2019 году вырос на 18%. За год было открыто 71 новых магазинов и уплачено 3,85 млрд гривен налогов, что на 32,8% больше, чем в 2018 году.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

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Консолидированный оборот Fozzy Group по итогам 2019 увеличился на 18% и составил 78,098 млрд грн (без ПДВ). Компания продолжает показывать высокие темпы роста — за последние 5 лет оборот группы увеличился в 2,44 раза.

В частности, по данным Государственной фискальной службы сеть "Сильпо" (ООО "Сильпо-Фуд") занимает вторую позицию в рейтинге крупнейших налогоплательщиков Украины среди предприятий розничной торговли продуктами питания.

Общее количество магазинов, входящих в Fozzy Group на конец 2019 года — 695 торговых точек, из них продуктового направления — 553 магазина общей площадью около 1,2 млн кв метра.

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В течение 2019 году в сетях, входящих в Fozzy Group, открыто 71 новый магазин: 23 дизайнерских супермаркетов "Сильпо", 17 магазинов у дома "Фора", 3 дискаунтера Thrash!, 12 магазинов мобильной связи и 16 фарммаркетов "Белая ромашка".

Также к ресторанному направлению Fozzy Group присоединился украинский ресторан "Мокрые усы".

Напомним, что Fozzy Group получила кредит от ЕБРР в сумме $60 млн.