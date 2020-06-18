Важнейший импортер украинского зерна Индия поставила рекорд госзакупки пшеницы

В Индии государственная кампания по закупке пшеницы уже поставила абсолютный рекорд, хотя до ее завершения еще есть время.

С начала сезона 2020/21 (для Индии он стартовал 01 апреля) у местных фермеров было закуплено 38,2 млн тонн пшеницы нового урожая, сообщает со ссылкой на портал Times of India агентство "Зерно Он-Лайн".

Указано, что предыдущий рекорд госзакупки пшеницы был поставлен в сезоне 2012/13 — 38,18 млн тонн.

В свою очередь в сезоне 2019/20 государство закупило в резерв 34,13 млн тонн.

Как отмечается, всего в сезоне 2020/21 федеральное правительство Индии планирует закупить в госрезерв 40,7 млн тонн.

Как известно, Индия — один из самых важных импортеров украинского зерна.

Напомним, по результатам 2018-2019 маркетингового года Украина экспортировала рекордные 50,4 млн тонн зерновых, зернобобовых и муки.

Как сообщалось, результатом аудита Государственного резерва Украины стала недостача 2700 тонн зерна на 800 млн грн убытков.