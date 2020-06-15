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АПК 1 час назад

Ограничения импорта минеральных удобрений не будет — глава Госгеокадастра

Лещенко считает, что такое решение должно помочь украинским аграриям в нынешних условиях достичь высоких показателей урожайности

Фото: umf.com.ua Фото: umf.com.ua
Фото: umf.com.ua

Президент Украины Владимир Зеленский считает нецелесообразным ограничение импорта удобрений в Украину.

Об этом сообщил председатель Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра Роман Лещенко, передает "Интерфакс-Украина".

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"Важная новость для аграриев — ограничений импорта удобрений не будет. Сегодня разговаривал с президентом Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем, представителями правительства и парламента по обращению представителей аграрного бизнеса. Предпринимателей волновал вопрос возможного рассмотрения введения квот на импорт азотных, азотно-фосфорных и комплексных удобрений в Украине в следующие три года. Они выразили обеспокоенность, что принятие такого решения может привести к необоснованному превышению внутренних цен на удобрения над мировыми, и как следствие — дополнительным убыткам украинских сельхозпроизводителей", — рассказал Лещенко.

По его словам, Зеленский заявил, что с учетом состояния рынка квотирование импорта минеральных удобрений из стран-торговых партнеров Украины является нецелесообразным.

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"Я считаю, что в тех обстоятельствах, которые сложились на рынке удобрений, не нужно ограничивать их импорт. Аграрии должны получить больше удобрений и развивать сельскохозяйственный потенциал Украины. Потому что это наша продовольственная безопасность", — процитировал Зеленского председатель Госгеокадастра.

Лещенко добавил, что такое решение поможет украинским аграриям в нынешних условиях достичь высоких показателей урожайности.

Напомним в конце мая аграрии вышли под Кабмин и Офис президента с протестом против введения квот на импорт минеральных удобрений.

Аналогичные акции прошли в других городах.

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