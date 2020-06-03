Экономика 40 минут назад

Спорные вопросы по квотам на импорт удобрений волнуют не аграриев, а трейдеров — ФРУ

Импорт удобрений продолжает расти

Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Украинские производители могут обеспечить на 100% потребности аграриев в азотной группе, и до 40% в сложных удобрениях. А спорные вопросы относительно квотирования импорта удобрений больше лежат в плоскости интересов трейдеров импортной продукции. Торговать импортным товаром выгоднее, там большая торговая маржа. Такое мнение высказал генеральный директор Федерации работодателей Украины (ФРУ) Руслан Ильичев, передает издание Hubs.

Напомним, вскоре Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) должна принять решение о том, вводить ли ограничения на импорт минеральных удобрений в Украину.

Подпишитесь на канал DELO.UA

По его мнению, не существует реального противостояния между производителями удобрений и аграриями в этом вопросе: "Что касается баланса интересов аграриев и химической отрасли. Как Федерация, мы объединяем и тех, и других. И не считаем, что в Украине существует противостояние между отечественными химиками и аграриями".

По оценкам Руслана Ильичева, "предложенный вариант квотирования не меняет структуру рынка". А химическая отрасль — это отрасль с мультипликатором — 3-5, и с высокой добавленной стоимостью.

"За каждым химическим предприятием стоит целый ряд подрядчиков и производителей сопутствующей продукции, а также логистика, транспорт, энергетика и ЖКХ. Это около 100 тысяч рабочих мест", — резюмировал генеральный директор ФРУ.

По оценкам издания Hubs, доля импортных удобрений снова растет. Например, импорт сульфата аммония в 2019 году, по сравнению с предыдущим годом, вырос на 22%, а аммиачной селитры — на 62%. А анализ производителей импортируемых в Украину удобрений свидетельствует: они либо перерабатывают российские дешевые газ и аммиак, либо имеют в структуре российских собственников или даже контролируются ими. Причем большинство из этих собственников находятся под украинскими санкциями.

Читайте также:
Минеральное ралли: украинские аграрии наращивают объемы удобрений ради рекордных урожаев

Разумные квоты, утверждается в материале Hubs, в этой ситуации являются компромиссным вариантом и для внутреннего производителя, и для аграриев, и даже для трейдеров. В частности, по имеющейся из Минэкономики информации, по азотным удобрениям объем разрешенного импорта будет даже несколько большим, чем его реальный объем за 2019 год. Каждая страна получает свою квоту, кроме России, в отношении которой действует эмбарго на поставки. При этом предполагается постепенная либерализация импорта — квоты будут ежегодно увеличивать на 2%.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

В Киеве 2000 аграриев протестовали против "квот Фирташа" и монополии на рынке минудобрений
В Киеве 2000 аграриев протестовали против "квот Фирташа" и монополии на рынке минудобрений
Совершенствование системы закупок позволило ОПЗ сэкономить 17,5 млн гривен
Совершенствование системы закупок позволило ОПЗ сэкономить 17,5 млн гривен
В Украине сейчас почти на 70% больше безработных, чем год назад
В Украине сейчас почти на 70% больше безработных, чем год назад
Загрузка...
Новое видео
МСБ vs коронакризис: лайфхаки от Аниты Соловей из Live.Here.Hotel и Алексея Самулева из Questoria.ua

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Нардепы обжаловали в Конституционном суде закон об амнистии участников Евромайдана

  3. В Германии продают уникальный грузовик с "парящей" кабиной (ФОТО)

  4. З 1 липня Нацбанк бере ломбарди під своє крило: що про це думає ринок

  5. Стало известно, когда в Украине заработают кафе и рестораны

Загрузка...