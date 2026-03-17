Олександр Кірімов, керівний партнер «Бонум Груп»: «Інвестори готові інвестувати у об'єкти енергогенерації, незважаючи на ризик їх знищення»

Ми спілкувались рік тому, що змінилось у сфері управління активами за цей час?

Минулого року наша розмова була здебільшого про інститути спільного інвестування та їх роль в упорядкуванні бізнесів, розподілі інвестицій між партнерами, прозорим управлінням і справедливим розподілом прибутку. За цей рік бачимо зростаючий попит з боку підприємців та інвесторів на надання послуг з організації інвестиційного фонду та структуруванні наявних або нових бізнесів за участі фонду. Для відповіді на запити клієнтів ми покращуємо наші компетенції через постійне навчання, розширюємо наш штат.

У яких секторах спостерігається найбільший попит на інвестиційні фонди і що на це впливає?

Найбільш популярними секторами на сьогодні є енергетичний сектор, видобування корисних копалин, аграрний сектор (зокрема птахівництво та тваринництво), логістика і транспортне господарство. У 2026 році інвестор бажає прозорого та юридично захищеного володіння об’єктом інвестування, прозорих та рівноправних відносин із співінвесторами або партнерами, а також можливість отримання прибутку через дивіденди. Сірі схеми структурування інвестиційних проєктів залишились у минулому. Отже, усі нові інвестиції потребують чіткого впорядкування. Найкраще з цим завданням справляється інвестиційний фонд.

Енергетична інфраструктура України значно постраждала від російських атак за останній час, яким чином приватний капітал інвестує в цю галузь і чому інвесторів не лякають супутні ризики?

Дійсно, традиційні для України енергогенерувальні потужності зазнали значних втрат. Всупереч усім публічним запевненням про недопустимість атак по цивільних об’єктах росія продовжує свідомо та цілеспрямовано бити по енергетиці. Ми втрачаємо традиційну генерацію. Парадоксально, але це створює інвестиційні можливості. Інвестори готові ризикувати і вже зараз вкладати кошти в об’єкти енергогенерації, які потенційно можуть замінити знищені або пошкоджені. Спостерігається значний інвестиційний інтерес до сектору когенерації, створення енергетичних систем, що одночасно виробляють електроенергію та тепло з одного джерела палива (природний газ, біогаз, біомаса). Такі установки підвищують ефективність використання палива до 90% і більше. Це невеликі маневрені установки, розташування яких можливе у відносно захищених природним середовищем місцях, що робить їх малопомітними і малодосяжними цілями для росії. Іноземні інвестори проявляють значний інтерес до цього сектору енергетичної галузі.

Інвестори з яких країн вкладають в енергетичний сектор України?

Насамперед Литва та Чехія. Також Обʼєднані Арабські Емірати, Сполучені Штати та Велика Британія.

Наскільки відомо, основним джерелом енергії для когенерації є природний газ. Компанія «Бонум Груп» відома тим, що супроводжує угоди у нафтогазовій галузі, як ви оцінюєте забезпеченість України природним газом?

За покладами природного газу Україна входить до першої тридцятки країн світу. Через війну споживання знизилося приблизно на 40%, до 19,5 млрд куб. м на рік. Це наслідок зниження промислового споживання та споживання виробниками теплової енергії. Власний видобуток коливається від 18 до 20 млрд куб. м. Тож на сьогодні Україна покриває свої потреби власним видобутком. Водночас зі збільшенням споживання газовидобувні потужності не зможуть швидко наростити видобуток. Це питання значних інвестицій та тривалого терміну окупності. Іноземних інвестицій у газовидобувній галузі України немає через значні ризики та вразливість промислових установок до російських атак. Підвищення видобутку можливе лише у разі припинення повітряних атак по інфраструктурі. Хоча приватні українські газовидобувні підприємства продовжують планомірне розширення діяльності та інвестиції.

Які сектори сьогодні привабливі для «Бонум Груп»?

Нам цікава відновлювальна енергетика, переробна промисловість та електронна комерція. Ми проводимо постійний пошук проєктів із значним потенціалом у зазначених галузях.

Які ваші критерії до нових проєктів, що потребують інвестицій?

Наші критерії досить стандартні: проєкт має вирішувати певну нагальну проблему, мати зрозумілий продукт, має бути вмотивована команда і розроблений MVP. Історія діяльності або фінансові показники для нас менш важливі. Тобто ми розглядаємо навіть цілковиті стартапи.

Чому ви не цікавитесь MilTech-проєктами ?

На мою думку, це поле конкуренції держав, великих корпорацій. MilTech потребує великих фінансових і адміністративних ресурсів. На сьогодні це занадто велика риба для нас.

Чи розглядаєте проєкти за кордоном?

Ні, наш фокус на Україні. Ми вважаємо, що креативно-ресурсний потенціал України не вичерпано. Тут є, з чим і з ким працювати.

Які галузі економіки України мають значний повоєнний потенціал?

Насамперед це військові технології: розмінування, виробництво БпЛА (розвідувальних, камікадзе, перехоплювачів). По-друге, енергетична галузь, а саме мала енергогенерація. Маневрена мала енергетика має значні перспективи. Звісно ж, аграрна промисловість. Транспорт і логістика. Освітня галузь.

Чи доступні інвестиції у названі галузі для звичайних громадян?

Інститути спільного інвестування (інвестиційні фонди) роблять доступними масові інвестиції. Фонди можуть об’єднувати значні масиви невеликих капіталів задля інвестування навіть у капіталомісткі проєкти. За наявності великого якірного інвестора ми можемо структурувати і розпочати великий інвестпроєкт, забезпечивши, наприклад, 70% необхідних інвестицій. Решту, 30%, можна залучити з ринку, працюючи з роздрібними інвесторами. Важливо, що ми виходимо в ринок збирати кошти вже з працюючою інвестицією. Нам є що показати інвестору, чим його зацікавити, і він відчуває себе дотичним до великого проєкту, який уже профінансований на більшу частину. Це створює відчуття безпеки для роздрібного інвестора, проте дозволяє отримати значний приріст вкладеного капіталу.