Энергетика 30 минут назад

"Оператор ГТС" за I полугодие заработал 5,6 млрд грн при 10-миллиардном долге облгазов

Почти все нынешние долги обл- и горгазы сформировали именно в январе-июне

Фото: сайт ОГТСУ Фото: сайт ОГТСУ
Фото: сайт ОГТСУ

В январе-июне "Оператор ГТС Украины" обеспечил транзит 21,8 млрд кубометров газа, что на 9% больше, чем предусмотрено текущей транзитной соглашением между НАК "Нафтогаз Украины" и российским "Газпромом".

Как говорится в сообщении ОГТСУ, объем транспортировки газа внутренним потребителям в этот период составил 15 млрд кубометров (на 3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), а объемы подачи газа в ГТС от добывающих компаний — 9,2 млрд кубометров (на 4% меньше).

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Доход госкомпании в первом полугодии составил 28,8 млрд грн, а чистая прибыль — 5,6 млрд. Ключевым негативным фактором, повлиявшим на результаты за отчетный период, называется задолженность участников рынка газа за услуги его балансировки и транспортировки, которая составляет более 10 млрд грн.

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В основном (91%) долг образовали частные операторы (обл- и горгазы), которые отбирали значительные объемы газа для производственно-технологических нужд из системы магистральных газопроводов.

ОГТСУ отмечает, что такие затраты операторов газораспределительных сетей выросли на 93% по сравнению с первым полугодием 2020 года, а их совокупный долг перед компанией за услуги транспортировки и балансировки газа в отчетном периоде составил почти 9,8 млрд грн.

В свою очередь, объем выполнения производственных программ — капитальных инвестиций, инвестиций в ремонт, техническое обслуживание и диагностику ГТС составил 3,5 млрд грн, что значительно превышает аналогичный показатель за предыдущие годы.

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Компания также приводит соответствующую диаграмму без указания конкретных цифр по различным видам производственных программ.

"Рост инвестиций в модернизацию и техническое обновление ГТС — это залог обеспечения ее надежной и безопасной эксплуатации, эффективной подготовки к отопительному сезону, и соответствует заложенному объему средств в тарифе, утвержденном регулятором", — говорится в сообщении.

Отметим, что российский "Газпром" уже систематически игнорирует аукционы на получение дополнительных прерываемых мощностей по транзиту газа в Европу через Украину вдобавок к законтрактованным 40 млрд кубометров (109,6 млн кубометров/сутки) в 2021-2024 годах. При этом в июле "Газпром" забронировал еще 15 млн кубометров/сутки "твердых" мощностей и на сегодня прокачивает весь этот объем, то есть 124 млн кубометров.

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