"Оператору ГТС Украины" разрешили покупать газ на бирже

Парламент разрешил "Оператору ГТС Украины" закупку природного газа для балансирующих потребностей на торговых платформах.

Верховная Рада приняла соответствующий законопроект №3176 во втором чтении и в целом, сообщает "РБК-Украина".

Указано, что за документ проголосовали 300 народных депутатов.

Известно, что возможность закупки газа оператором ГТС для балансирующих потребностей была прописана в Кодексе ГТС еще с 2015 года. Однако в силу ограничений закона "О публичных закупках" Оператор ГТС не мог выполнять условия кодекса.

На данный момент закон о публичных закупках обязывает оператора осуществлять такие закупки исключительно через платформу Prozorro.

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Ранее на предприятии отмечали, что закупка газа на торговой платформе даст толчок для дальнейшего развития всего газового рынка Украины и существенно сблизит его с рынками Евросоюза.

Напомним, компания "Оператор ГТС Украины" за 7 месяцев 2020 года протранзитовала 29,8 млрд кубометров газа в соответствии с соглашением с российским "Газпромом", что на 44% меньше, чем за этот же период 2019 года (53,2 млрд кубометров).

Как сообщалось, в начале ноября 2020 года в Украине начался реэкспорт газа, который был ранее завезен в Украину из Европейского Союза. Перед этим в стране были только транзит и импорт газа.