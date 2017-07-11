ОПЗ останавливается из-за подорожания газа

11 июля 2017, 10:15
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Производство аммиака и карбамида на Одесском припортовом заводе останавливается

ОПЗ останавливается из-за подорожания газа | Энергетика | Дело Увеличить картинку

ПАО "Одесский припортовый завод" (ОПЗ) останавливает агрегаты по производству аммиака и карбамида. Об этом сообщил первый заместитель главы правления завода Николай Щуриков.

"Их цена (удобрений — ред.) на мировых рынках падает, а цена газа, напротив, растет... В сложившейся рыночной ситуации давальческая схема невыгодна для компании-давальца. И до тех пор, пока совместно с Кабмином не будет найден компромисс по специальным условиям поставок газа, альтернативы давальческому контракту не предвидится", — написал Щуриков на своей странице в Facebook.

Во время вынужденного простоя в цехах будут проводить необходимые регламентные работы.

Напомним, с марта 2017 года ОПЗ работает по давальческой схеме с ЭРУ Трейдинг.

В начале июня 2017 года компания "Эру Трейдинг" ввела в эксплуатацию на ОПЗ фасовочную установку для отгрузки химических удобрений на внутренний рынок.

Ранее совладелец "ЭРУ" Андрей Фаворов сообщал, что компания вместе с ОПЗ работают над решением логистических задач, необходимых для наращивания поставок минеральных удобрений на рынок Украины. В частности, стороны рассматривают вопрос расширения подходных железнодорожных путей, а также возможность использования барж для поставки карбамида в центральную часть страны.

По материалам: "Дело"
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Теги: опз 00206539

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ОПЗ останавливается из-за подорожания газа | Энергетика | Дело
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