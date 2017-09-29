ОПЗ планируют продать в феврале — апреле следующего года

Продажа Одесского припортового завода планируется в феврале — апреле 2018 года. Об этом на брифинге на ОПЗ заявил руководитель ФГИ Виталий Трубаров.

Также он сообщил, что уже проведена инвентаризация ОПЗ.

"Сегодня мы провели рабочее совещание на заводе, чтобы подвести итоги очередного этапа этой подготовки — завершение полной инвентаризации предприятия", — цитирует слова Трубарова пресс-служба ФГИ.

Он отметил, что инвентаризация необходима для перехода на следующий этап подготовки ОПЗ к приватизации — оценки.

"Материалы инвентаризации будут переданы оценщику, и после получения ее результатов рабочая группа приступит к формированию условий конкурса по продаже государственного пакета акций ОПЗ", — сказал Трубаров.

Относительно долгов предприятия, то согласно решению Стокгольмского суда по кассационной жалобе ФГИ Высший специализированный суд приостановил выполнение решения райсуда, которое позволило эти долги взыскивать.

По его словам, рассматривается возможность подачи нового иска относительно задолженности ПАО "Одесский припортовый завод" перед Group DF.

"Мы приостановили все выплаты, на сегодняшний день никаких выплат не будет. Сегодня Кабмином рассматривается возможность подачи нового иска в рамках этого вопроса", — сказал и. о. главы ФГИ.

Он добавил, что сейчас также изучается возможность разделения общей суммы задолженности на отдельные платежи. Или же она будет учитываться "в финансовых отчетах аудита предприятия в рамках предприватизационной подготовки".

Задолженность ОПЗ перед Group DF составляет $250 млн.