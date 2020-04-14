IT и Телеком 1 час назад

Пандемия коронавируса резко увеличила мировой спрос на сервисы для видеоконференций

Самым популярным приложением во всем мире является сервис Zoom

Пандемия коронавируса резко увеличила мировой спрос на сервисы для видеоконференций Пандемия коронавируса резко увеличила мировой спрос на сервисы для видеоконференций
Фото: ITC

Компания GlobalLogic исследовала спрос на сервисы видеоконференций с начала карантинных мер по поводу коронавируса COVID-19, сообщает ITC.

По данным Google Trends, во всем мире популярность поисковых запросов на тему видеоконференций выросла в 7 раз в марте, в сравнении с январем и февралем 2020 года. Самый большой интерес наблюдается у жителей Испании, Украина расположилась на 39 месте.

Подпишитесь на канал DELO.UA

С момента введения карантина заметен активный рост популярности бизнес-приложений, который обусловлен спросом на видеосвязь. Согласно отчету App Annie, за неделю 14 — 21 марта на обеих платформах, iOS и Android, бизнес-приложения (для аналитики, связи, ведения проектов, финансов и так далее) были скачаны 62 млн раз, что на 90% больше, чем в среднем за неделю в 2019 году.

При этом за февраль и март Zoom стал самым популярным сервисом по количеству скачиваний глобально.

Также популярность приложений для видеоконференций частично связана с жесткостью мер, предпринятых государствами. К примеру, в Италии, где жесткие карантинные ограничения, количество скачиваний Zoom за неделю 14-21 марта выросло в 55 раз, в сравнении со средним показателем за неделю 4 квартала 2019 года.

Читайте также:
Три приложения, которые упростят вам работу из дому

А количество скачиваний Hangouts Meet выросло в 140 раз. Также трафик сервиса Webex вырос в Китае за февраль в 22 раза, в Европе с 9 по 13 марта — на 80%. При этом в США, где карантин на момент исследования распространялся только на отдельные города и/или штаты, рост количества скачиваний не такой стремительный.

Так, рост популярности Zoom в США в 10 раз меньше, чем в Италии. При этом наблюдается стремительный рост загрузок Hangouts Meet.

В Украине, по данным Google Trends, популярность запросов о приложениях для видеоконференций выросла в 5 раз с момента введения карантина. При этом лидирует Zoom, спрос на который вырос в 9 раз. Сейчас сервис занимает первое место в рейтинге приложений в украинских Play Market и App Store.

Помимо Zoom, вырос интерес и к другим бизнес-приложениям для видеосвязи. Так, в Украине популярность в Google-запроса Microsoft Teams увеличилась в 4,5 раза. В App Store и Play Market среди бизнес-приложений количество скачиваний выросло в среднем в 7 раз.

По данным компании Microsoft, в мире с 31 января по март 2020 года количество онлайн-звонков и конференций увеличилось на 500%. Также с 12 марта в Украине в 4 раза увеличилась популярность поискового запроса "Google Hangouts".

Digital путь

А на мобильных платформах количество скачиваний Hangouts Meet в категории бизнес-приложений выросло более чем в 13 раз. При этом сервис входит в среднем с момента введения карантина в топ-5 бизнес-приложений.

Помимо бизнеса, сейчас приложениями видеосвязи активно пользуются в юстиции, образовании, медицине и других сферах. В частности такие сервисы необходимы для телемедицины — оказания медицинской помощи пациенту дистанционно через видео- и аудиосвязь. В своем исследовании GlobalLogic использовала данные сервисов Google Trends, Applyzer, а также данные из открытых источников и отчетов. Исследование проводилось в промежутке с 31 марта по 6 апреля.

Напомним, сервис облачной телефонии Zadarma выпустил новый продукт — бесплатные видеоконференции для дистанционных офисов и удаленной работы. Чтобы общаться и проводить конференции, не нужна регистрация или установка программ.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Авиакомпания SkyUp планирует перевозить медицинские грузы из КНР в Италию
Авиакомпания SkyUp планирует перевозить медицинские грузы из КНР в Италию
Украинские самолеты помогают в борьбе с коронавирусом — генсек НАТО
Украинские самолеты помогают в борьбе с коронавирусом — генсек НАТО
Хакеры атаковали электронные сервисы Киевской горгосадминистрации
Хакеры атаковали электронные сервисы Киевской горгосадминистрации
Загрузка...
Новое видео
Range Rover Evoque — женский автомобиль: правда или миф?

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация

  2. Чернобыль в огне: как на фоне коронавируса власти скрывают масштабы пожара в Зоне ЧАЭС

  3. В Дарницком районе Киева горит подстанция ДТЭК

  4. Минздрав снова запретил рынкам работать во время карантина

  5. "Укрпочта" массово нанимает новых сотрудников

Загрузка...