"Недостаточно доказательств": суд снял арест с имущества судостроительного завода "Океан"

Печерский районный суд Киева снял арест с целостного имущественного комплекса (ЦИК) Николаевского судостроительного завода "Океан". Мотивацией для принятия такого решения стало то, что прокуратура не предоставила достаточных доказательств необходимости такой меры.

Об этом сообщил инвестор завода Василий Капацына.

"Мы получили решение Печерского суда Киева, в котором сказано: прокуратура не предоставила доказательств того, что арест был нужен, а само утверждение о необходимости ареста, на котором так настаивали некоторые прокуроры, "основано на предположениях", — сообщил он.

По словам Капацыны, за более, чем 6 месяцев ареста имущественного комплекса, завод потерял иностранные контракты, которые гарантировали приход в Украину более 218 млн грн иностранных инвестиций, и специалистов, которые были вынуждены покинуть работу. Но наиболее серьезный последствием, как подчеркнул инвестор "Океана", стал разрушительный удар по репутации завода.

"Мы потеряли более полугода времени! За это время мы могли построить новые судна, дать работу и достойную зарплату сотням корабелов, заплатить десятки миллионов гривен налогов. И самое важно для нас сегодня — репутации "Океана" был нанесен разрушительный удар", — заявил он.

По словам Капацыны, ответственность за эти убытки лежит на прокурорах, которые "подписывали немотивированные ходатайства, не проверяли показания аферистов и рейдеров", и им следует "ожидать взыскания причиненного вреда".

Напомним, что ранее за снятие ареста с целостного имущественного комплекса завода "Океан" выступили глава парламентской фракции "Слуги народа" Давид Арахамия и еще ряд народных депутатов, избранных от Николаевской области.

По словам Арахамии, предприятие стало жертвой информационной атаки — в сети распространялась информация о том, что с него вывозится оборудование, а сам завод фактически уничтожается. Однако, при визите на предприятие народные депутаты убедились, что это не так. В связи с этим, народные депутаты выразили намерение обратиться к генеральному прокурору для того, чтобы завод мог продолжить работу в штатном режиме, пока правоохранительные органы ведут расследование. В само разбирательство депутаты обещали не вмешиваться.

Напомним, что это уголовное производство касается незаконного завладения имуществом завода и доведения его до банкротства. В его рамках в январе 2020 года Печерский районный суд Киева и принял решение об аресте ЦИК "Океана".

Как рассказал Delo.ua один из акционеров завода Николай Капацына, ответственность за атаку на предприятие лежит на предыдущем его собственнике, целью которого было уничтожить завод. В результате наложенного судом ареста репутация завода была уничтожена, и 6 месяцев предприятие не могло получать новые заказы, а выплачивать зарплату 700 сотрудникам приходилось за счет денег собственников.