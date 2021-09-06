Переворот в Гвинее сказался на мировых ценах на алюминий: что произошло

Цены на алюминий рекордно выросли на мировых биржах из-за событий в Гвинее, где произошел переворот. Политические беспорядки вызвали опасения по поставкам сырья, поскольку страна является одним из крупнейших мировых поставщиков бокситов — сырья для производства алюминия. Об этом сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на Bloomberg.

Так, в частности, в понедельник, 6 сентября 2021 года, фьючерсы на алюминий на Лондонской бирже подорожали до $2775,5/тонна, или на 1,8%, что является максимумом с мая 2011 года.

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Фьючерсные контракты на алюминий, которые торгуются в Китае, за день взлетели на 3,4% — это максимум с 2006 года, но позже рост остановился на 2,2%.

"Инвесторы очень обеспокоены, учитывая, что Китай покупает большую часть бокситов из Гвинеи", — сказал агентству Bloomberg главный аналитик Beijing Antaike Information Development по алюминию Сюн Хуэй. При этом, по словам эксперта, пока сообщений о перебоях в производстве металла не поступало.

Также Сюн Хуэй заявил о том, что инвесторы следят за сокращением производства алюминия в китайской провинции Гуанси: это сокращение может сузить рынок еще больше.

Обеспокоенность Китая логична: страна является крупнейшим в мире производителем алюминия, а 55% бокситов поставляет именно Гвинея.

В этом году цены на алюминий уже выросли на 40% на фоне сезонного дефицита электроэнергии в Китае и борьбы с изменениями климата, в рамках которой Пекин ограничивает выбросы углеводородов.

В то же время алюминиевые компании также идут в рост: акции российского алюминиевого гиганта "Русал" на Гонконгской бирже выросли на 14%, превысив исторический максимум с 2012 года.

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Напомним, 5 сентября 2021 года в центре столицы Гвинеи Конакри раздались выстрелы, на улице появились военные и колонны бронемашин. После этого лидер мятежников Гвинеи Мамади Думбая заявил, что президент Альфа Конде арестован, а правительство и парламент распущены.