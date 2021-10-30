По речным каналам Амстердама начнут курсировать беспилотные электролодки (ВИДЕО)

В скором времени по речным каналам Амстердама начнет курсировать беспилотная лодка с электродвигателем, которая сможет перевозить пассажиров или доставлять товары, передает Reuters.

Как отмечает агентство, для плавсредства предусмотрена модификация, которая займется сбором бытовых отходов.

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По словам разработчиков, эта модель упростит навигацию в городе.

На сегодняшний день из-за сервисов доставки и транспортной логистики Амстердам сталкивается с длительными дорожными пробками.

Электролодки планируют использовать в качестве такси, которое вмещает пять пассажиров или перевозит грузы, а также для сбора мусора с водных каналов города. Успешное полевое тестирование в Амстердаме прошло летом 2021 года.

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Для построения маршрута они будут использовать GPS, а для ориентации — панорамные видеокамеры на 360 градусов и лидер (лазерный дальномер).

Лодка разрабатывается Амстердамским институтом передовых городских решений и Массачусетским технологическим институтом.

Реальные испытания пройдут после четырех лет тестовых заплывов. За это время прототип был уменьшен и доработан. На линию в скором времени выйдет две такие модели.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки намерены закупить десять беспилотных надводных кораблей и девять крупных роботизированных подводных лодок за $4 млрд.