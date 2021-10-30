Транспорт 1 час назад

По речным каналам Амстердама начнут курсировать беспилотные электролодки (ВИДЕО)

Электролодки планируют использовать в качестве такси, а также для сбора мусора с водных каналов города

Фото: Warp News Фото: Warp News
Фото: Warp News

В скором времени по речным каналам Амстердама начнет курсировать беспилотная лодка с электродвигателем, которая сможет перевозить пассажиров или доставлять товары, передает Reuters.

Как отмечает агентство, для плавсредства предусмотрена модификация, которая займется сбором бытовых отходов.

Подпишитесь на канал DELO.UA

По словам разработчиков, эта модель упростит навигацию в городе.

На сегодняшний день из-за сервисов доставки и транспортной логистики Амстердам сталкивается с длительными дорожными пробками.

Электролодки планируют использовать в качестве такси, которое вмещает пять пассажиров или перевозит грузы, а также для сбора мусора с водных каналов города. Успешное полевое тестирование в Амстердаме прошло летом 2021 года.

Читайте также:
В США запустили самый большой в мире коммерческий электросамолет

Для построения маршрута они будут использовать GPS, а для ориентации — панорамные видеокамеры на 360 градусов и лидер (лазерный дальномер).

Лодка разрабатывается Амстердамским институтом передовых городских решений и Массачусетским технологическим институтом.

Реальные испытания пройдут после четырех лет тестовых заплывов. За это время прототип был уменьшен и доработан. На линию в скором времени выйдет две такие модели.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки намерены закупить десять беспилотных надводных кораблей и девять крупных роботизированных подводных лодок за $4 млрд.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Нидерландский суд обязал вернуть скифское золото Украине
Нидерландский суд обязал вернуть скифское золото Украине
В Нидерландах запустили прототип крупнейшей в мире ветряной турбины
В Нидерландах запустили прототип крупнейшей в мире ветряной турбины
"Укрзализныця" переводит график поездов на зимнее время
"Укрзализныця" переводит график поездов на зимнее время
Загрузка...
Новое видео
Андрей Ставницер о бизнесе, партнерстве, образовании и синергии

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Украинские банки в январе-сентябре заработали наибольшую сумму за 10 лет

  3. Локдаун в Киеве будет действовать для непривитых граждан — Кличко

  4. Новый рекорд по COVID-19: за сутки в Украине 26 тысяч 198 зараженных, 541 человек умер

  5. Украина в ноябре ожидает уголь из Польши, Казахстана и ЮАР — Минэнерго

Ивент
На HR Wisdom Summit 20 топових HRD поділилися трендами, що скоро змінять ринок праці
На HR Wisdom Summit 20 топових HRD поділилися трендами, що скоро змінять ринок праці
29 вересня у DTEK Academy відбулася головна подія року HR-спільноти України — HR Wisdom Summit, організована бізнес/медіа бюро еkonomika+, діловим онлайн-медіа delo.ua та журналом "ТОП-100. Рейтинги найбільших".
Загрузка...