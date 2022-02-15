Почему не нужно бояться неудач в бизнесе. На IT FuckUp Night расскажут UKLON, Эпицентр и Portmone.ua

17 февраля в 19:00 в UNIT.City состоится новая вечеринка IT FuckUp Night by EASE, на которой соберутся владельцы и топ-менеджеры известных компаний. Они расскажут аудитории свои истории неудач и поделятся опытом превращения роковых ошибок в главные уроки своей жизни.

Когда с нами происходит очередная неудача, кажется, будто весь мир против нас и факапы встречаются только с нами. На самом деле факап – неотделимая часть жизни и работы каждого человека. Об этом не раз рассказывали топовые бизнесмены Украины и мира. Яркий пример факапера – знаменитый мультипликатор Уолт Дисней. Его когда-то уволили из-за отсутствия креативных идей! Еще один пример – знаменитая Опра Уинфри. Ей пришлось уйти с телеканала, поскольку она не отвечала требованиям продюсеров.

Камерные вечера IT FuckUp Night by EASE от Европейской ассоциации программной инженерии созданы именно для того, чтобы показать, что факапы не делают из нас неудачников, это только новая отправная точка развития. В ходе таких встреч своим опытом провалов уже поделились десятки известных ИТ-бизнесменов, руководителей проектов, топ-менеджеров, учредителей и стартаперов.

– Нам каждый раз становится все сложнее организовывать факап-вечеринку, потому что топовых спикеров, к которым привыкла наша аудитория, становится все меньше. Но и это не проблема – пойдем искать по миру. Тем более что формат набирает обороты. И если раньше искали мы, то сейчас все чаще отбираем из подавших заявку сам. Очень многие верят в силу слова и хотят рассказать свои истории факапов, чтобы те, кто только начинает свой путь, не пугались неудач. На этот раз интересно будет именно тем, что все спикеры управляют проектами международного уровня и имеют очень разную экспертизу. Услышать честные истории факапов от таких людей – бесценно, – отмечает Любовь Мочалова, CEO Ассоциации EASE.

Уже 17 февраля В 19:00 в UNIT.City пройдет новая вечеринка IT FuckUp Night by EASE , на которой соберутся владельцы и топ-менеджеры известных компаний. Они расскажут аудитории свои истории неудач и поделятся опытом превращения роковых ошибок в главные уроки своей жизни.

Спикеры:

✔️ Виталий Дятленко , CTO и CO-Founder UKLON, расскажет об опыте запуска реферальной программы, как проверять свой ИТ-продукт в боевых условиях среди миллионов пользователей и почему «переехать в облака» не так-то просто.

✔️ Артем Шевченко , CEO Маркетплейс Эпицентр, расскажет об испытаниях, которые прошла его команда при внедрении инновационных решений.

✔️ Дмитрий Басов , CEO Portmone.ua, поделится опытом запуска новых проектов сервиса и расскажет, сколько может стоить каждая последующая ошибка.

Модератор вечера: IT-бизнесмен и президент EASE Владислав Савченко.

Формат события: вечеринка Дресс-код: cocktail Фото и видеосъемка

Билеты по ссылке