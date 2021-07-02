Почему бизнес не может жить без торговой марки и как ее зарегистрировать

В первую очередь важно знать, что торговая марка — это способ защиты названия бизнеса. Это его имя, в котором собрана репутация, узнаваемость и все те силы, которые вы вкладываете в своё дело. Хочу вас огорчить, но если вы не имеете торговой марки, значит, у вас нет прав на собственное имя. Для того чтобы закрепить связь между вами и придуманным вами названием, регистрация ТМ просто необходима.

Зарегистрированная ТМ уберегает от кражи названия конкурентом. Будет обидно, если вы оказываете качественные услуги или производите качественные товары, а кто-то под вашим именем делает все то же самое, но худшего качества. Как следствие, клиент недоволен, а репутацию теряете вы.

Также вы становитесь очень уязвимыми. Например, вы изготавливаете очень качественную продукцию или оказываете услугу на высоком уровне, но ваше название не зарегистрировано. А кто-то взял и зарегистрировал его вместо вас. Тогда этот человек с лёгкостью сможет выдвинуть претензии, попытаться запретить использовать ваше же название.

Торговая марка — это также возможность давать разрешение другим на использование вашей ТМ. Это способ масштабирования бизнеса посредством партнерства или франчайзинга.

Торговая марка делится на страны. Регистрация ТМ в одной стране не препятствует вашему конкуренту или просто случайному человеку для ее регистрации в другой стране. Поэтому важно вовремя регистрировать ТМ во всех странах присутствия, где вы производите или продаёте свои товары или оказываете услуги.

ТМ имеет ограничение по классам. Если вы держите бар, то никто не помешает другому человеку продавать домашнюю мебель под тем же названием. Если, конечно, вы не попытаетесь зарегистрировать ТМ во всех классах. Но, во-первых, это дорого, а во-вторых, если вы не будете использовать свою ТМ в определенном классе больше 3-х лет, ее могут отменить.

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Регистрировать торговую марку нужно до того, как вы начали делать бизнес. Потому что если вы не защитите свою торговую марку, то зарегистрировать ее может совершенно другой человек. И тогда он сможет выдвинуть претензии, попытаться запретить вам использовать название, в которое вы уже к тому времени вложили немало сил. В таком случае вам придется признать его правоту и отдать ему это название или согласиться на его условия получения лицензии на свое же имя.

Еще часто бывает так, что по какой-то причине партнеры по бизнесу расстаются. Точно так же дела обстоят и с торговой маркой: ею может владеть один человек, а могут несколько. К сожалению, бывает так, что когда партнеров несколько и они вовремя не зарегистрировали торговую марку (на компанию или на всех партнеров), один из партнеров регистрирует ТМ на себя, и, к сожалению, очень часто именно это является точкой преткновения в переговорах между партнерами, когда через какое-то время люди узнают, что один из партнеров зарегистрировал торговую марку на себя, а остальные партнеры (или партнер) об этом даже не подозревали. Или же узнали об этом слишком поздно, когда первый партнер начал требовать, например, выкуп своей доли или ставить определенные условия только потому, что он первым додумался зарегистрировать ТМ на свое имя.

Все это может привести к разрушению бизнеса, а также долгам и обязанностям выплатить определенные суммы за использование ТМ ее владельцу (тому, кто первый зарегистрировал).

Правда всегда будем за тем, кто первый зарегистрирует название как ТМ. Этот процесс не быстрый и не простой, но, к счастью, я вместе с командой создала первую в мире девочкy-бот patentbot.online, которая в 5 кликов с лёгкостью зарегистрирует вашу торговую марку онлайн.

Наталья Владимирова 14 июля 2021 года выступит на GET Business Festival, где ей можно будет задать все интересующие вопросы касательно торговой марки и ее регистрации. А вместе с ней своим успешным бизнес-опытом поделятся еще 70 бизнес-практиков, среди которых основатель холдинговой компании UFuture Василий Хмельницкий, исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук, СЕО компании SHABO Гиорги Иукуридзе, председатель совета директоров Darnitsa Group Дмитрий Шимкив и многие другие. Подробности и регистрация по ссылке.